北京一公園遭占地十多年 村民養23隻鴕鳥成當地奇觀

鴕鳥被轉移安置，原地點進行綠地優化。朝陽法院

近日北京 朝陽法院披露一起「強制騰退」的訊息稱，朱先生夫婦是朝陽區某村村民，過去租賃村集體土地建廠，後開始飼養鴕鳥，但按照城市規畫，該地後來被用於建設綠化隔離帶，因此2009年合約終止，但村民遲未移交場地，繼續飼養鴕鳥，糾纏十多年後，於日前遭強制轉移。

所謂「騰退」，在中國是指所有權人要求非法占用土地、房屋者搬離而採取的方式。據北京朝陽法院指出，近日在多部門配合下對涉案場地進行了強制騰退，歷經9個小時，將場地內23只鴕鳥以及木材、設備等物品妥善安置。

該綠地目前情況。朝陽法院

據公示內容稱，朱先生夫婦1983年夫婦二人註冊公司，租賃村集體土地建廠經營，生產門窗，1993年起又開始在場地內飼養鴕鳥。但2005年，按照規畫該地將用於建設綠化隔離帶，因此在多次協商談判後， 2009年8月該村經濟合作社與朱先生夫婦雙方簽訂《終止合同協議書》，補償二人公司人民幣700多萬元（約96萬美元）。

但因十幾年來，朱先生並沒有按照協議移交場地，因此村經濟合作社起訴，法院判決對場地進行騰退。北京日報報導，該場地占地約6,000平方公尺。

值得注意的是，該場所在十幾年後，早已經變成常營體育公園，是附近居民常常涉足之地，公園與鴕鳥並存的場景一直引發關注，有網友稱，「可以占用這麼久真是絕了」，也有人坦言「一直以為（鴕鳥）是公園特色」。