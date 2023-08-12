砸2億設房產公司引關注 華為聲明：管理人才房

曾說不當建商的華為砸66億設房產公司引關注，華為12日正式發出聲明表示，公司作為管理人才房功能，不對外經營房地產業務。（記者林宸誼／攝影）

曾說不當建商的中國科技巨擘華為 ，於本月3日以人民幣15億元（約2億美元）註冊資本，全資成立了「東莞棠雅實業投資 有限公司」，經營範圍鎖定房市業務，動機引起多方猜測。事隔幾日，華為終於在12日正式發表聲明指，新公司主要承擔建設、管理華為數萬員工的園區配套人才房功能，不對外經營房地產 業務。

綜合中國媒體報導，據天眼查App顯示，東莞棠雅實業投資有限公司由華為全資持股，經營範圍包含住房租賃、非居住房地產租賃、園區管理服務、工程管理服務、房地產開發經營。法定代表人為王路。

此消息於8日被媒體披露後引起討論，但當時已有知情人士指出，該公司主要是「對內服務」的屬性，承擔建設、管理園區配套人才房功能，不會對外拓展房地產業務。只是華為一直沒有給出正式的官方回應。

而華為的舉措受到外界關注的原因是，華為曾多次表態不會開發房地產。2021年，時任華為輪值董事長郭平表示，全世界最大的三個工業領域，第一是房地產、第二是汽車、第三是手機，「華為不會去開發房地產」。

但是郭平也說，通過華為的全屋智能「鴻蒙系統」，能把家裡所有東西萬物互聯「華為跟全世界第一大產業建立了聯繫」。

而對於華為而言，出於公司發展的需要，這並非其首次跨界。早在2004年，華為便跨界進入酒店行業，在深圳成立了一家酒店「英華苑」，同樣是用於「內部接待」為主。此後2015年，華為正式推出了酒店品牌安樸，如今已經擴張到旗下擁有五個子品牌。