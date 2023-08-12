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李嘉誠七折賣香港房產 港媒曝首輪超額認購60倍

記者陳政錄／即時報導
李嘉誠家族旗下的長江實業打折出售香港房地產，受到關注。（中通社資料照片）
李嘉誠家族旗下的長江實業打折出售香港房地產，受到關注。（中通社資料照片）

香港首富李嘉誠家族的公司，近日以低於市價最多近三成的價格，拋售新建案房產引發各界關注。據香港媒體報導引述市場消息透露，該項目最終收到的購屋意向書，超過3.8萬票，成為香港新「票王」，按12日首輪銷售626戶計算，超額認購約60倍。

香港地產商收到買家遞交屋意向書，表示有認購新建案的意願，同時支付訂金，被稱為收票。報導指，長江實業旗下油塘新建案「親海駅II」，於10日晚20時截止認購登記。

市場消息透露，項目最終收3.8萬票，打破2021年6月，由新世界及港鐵合作發展新建案「柏傲莊III」，第三輪銷售創下的3萬0,592票的紀錄，成為香港新票王。

據指出，親海驛II於今日進行首輪發售，推出626戶住宅，總價290萬港元至1,134.6萬港元（約37萬至145萬美金）。業界預期，由於親海驛II為近7年最低價的市區新建案，低於同區新建案超過20%，相信準買家會把握機會入市，預期全部住宅可售罄。

長實營業部首席經理郭子威表示，項目12日上午10時許開始現場抽籤程序，隨即安排買家選樓。

對於長江實業的舉動，券商中國報導，長江實業近年以來，一直有「向香港樓市投放深水炸彈」的相關舉動。有分析人士指出，此次長江實業大幅折價拋售的原因，或許是長實想回收資金，可能有其他投資可以跑贏房地產

香港 投資 房地產

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