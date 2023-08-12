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橋被沖破大洞 西安暴雨釀土石流 2死16失蹤

記者陳宥菘／即時報導
西安某農村11日晚間6點多突然爆發土石流，造成2人死亡、16人失聯，橋面也被泥流沖破大洞。(取材自「西安廣播電視台」官方微博)
西安某農村11日晚間6點多突然爆發土石流，造成2人死亡、16人失聯，橋面也被泥流沖破大洞。(取材自「西安廣播電視台」官方微博)

中國近期暴雨天災不斷，陝西西安局部地區這兩天降下短時強降雨，市內的長安區灤鎮街道餵子坪村雞窩子組11日晚間6點多突然爆發土石流，造成2人死亡、16人失聯，該村2處民房被沖毀，道路、橋樑、供電等基礎設施受損，還有一座橋路面被沖出巨型大洞，交通因此中斷。

綜合中國媒體報導，陝西省西安市長安區11日上午8點至晚間6點出現局部大暴雨，經過一天的大雨，晚間6點多長安區某村莊便傳出土石流災情。

當地省市區三級應急部門緊急派出16支救援力量，大陸應急管理部也派出工作組趕赴現場指導救援處置，並調派當地消防救援隊伍207人開展救援行動，救援行動持續進行中。

西安某農村11日晚間6點多突然爆發土石流，造成2人死亡、16人失聯，搶救作業持續...
西安某農村11日晚間6點多突然爆發土石流，造成2人死亡、16人失聯，搶救作業持續進行中。(取材自「浙商雜誌」官方微博)

截至目前，已救出4名受困人員，國道段受損道路已搶通，人員搜救、搶險救援、轉移避險、排險除險、河道堤防加固等工作正在有序進行，中斷的電力、通信也正在搶修中

華商報引述山下居民表示，從11日晚間就看到有應急搶險車輛上山救援，山上滯留遊客也陸續被護送下山。居民任女士指出，往年雞窩子組附近遊客人數不少，並且發生事故的地方還有農家樂（農村旅遊場所），目前還不清楚具體情況。

西安應急表示，近期西安市秦嶺山區還將經歷多輪強對流天氣，加之連日降雨導致山體和土壤飽和度高，容易引發山洪、泥石流等次生災害，提醒廣大市民群眾盡量不要前往山區、河道等危險區域。

陝西省氣象台12日也持續發布暴雨黃色預警信號，預計部分地區未來6小時內降雨量將達50毫米以上，包含安康市漢濱區、旬陽市、漢陰縣、石泉縣、寧陝縣，商洛市洛南縣、商南縣、山陽縣、鎮安縣，渭南市華州區、華陰市、潼關縣，且上述地區境內有較高機率發生山洪、泥石流等災害風險。

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