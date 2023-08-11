中國首度發布美國履行世貿規則報告 批美單邊霸凌

中美關係緊張之際，中國商務部今天發布「美國履行世貿規則義務情況報告」。（美聯社）

中美關係緊張之際，中國商務部 今天發布「美國履行世貿規則義務情況報告」，批美方是多邊貿易體制破壞者、單邊主義霸淩行徑實施者、產業政策雙重標準操縱者、全球產業鏈供應鏈 擾亂者。

中國商務部世貿司負責人稱，中方發布報告是基於美國履行世界貿易組織（WTO）規則義務的客觀情況，表達對其相關政策措施的關注；呼籲美方「及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，積極維護多邊貿易體制的權威性、完整性和有效性。」

央視新聞報導，中國商務部11日首度發布「美國履行世貿規則義務情況報告」，梳理美國履行世貿組織規則義務概況，並作總體評價，表達對美方破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸淩、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施的關注。

這份長達89頁的「報告」稱，美國作為被世貿組織成員發起爭端解決最多的成員，不僅選擇性執行世貿組織裁決，還執意阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入癱瘓，是「多邊貿易體制破壞者」。

「報告」並稱，美國長期以「國家安全」、「人權」和「強制技術轉讓」等為由，對其他成員採取單邊措施，任意加徵關稅 ，濫用貿易救濟，並利用其在經貿領域的優勢地位脅迫其他成員服從美國的外交政策和無理要求，是「單邊主義霸淩行徑實施者」。

「報告」還稱，美國大規模實施排他性、歧視性的補貼扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成員產業發展，是「產業政策雙重標準操縱者」。

「報告」又稱，美國挑動「脫鉤」、「斷鏈」，試圖以單邊關稅措施倒逼產業鏈回遷，以巨額補貼手段建立以美國為中心的產業鏈供應鏈，以所謂「價值觀」為基礎推動近岸友岸外包，是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」。

中國商務部官網同時發布世貿司負責人就「美國履行世貿規則義務情況報告」答記者問。

世貿司負責人稱，世貿組織是成員驅動的國際組織，主要成員的榜樣引領作用不容忽視。當前多邊貿易體制面臨巨大挑戰，主要成員更應發揮好表率作用，努力推動各方加強團結合作，共同維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

他並稱，中國作為世貿組織中最大的發展中成員，2001年加入世貿組織以來，一直以實際行動堅定支持多邊貿易體制，全面履行世貿組織承諾，深入參與世貿組織工作，推動建設開放型世界經濟，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。

世貿司負責人稱，遺憾的是，美國作為世界第一大經濟體及多邊貿易體制的主要創立者和重要受益者，近年來罔顧多邊規則與成員期待，實施單邊貿易霸淩，操縱產業政策雙重標準，擾亂全球產業鏈供應鏈，拒不執行世貿組織裁決，嚴重削弱了多邊貿易體制的核心價值和基本原則，對世貿組織的改革和發展進程產生嚴重的破壞性影響，損害成員的共同利益。

世貿司負責人最後稱，中國商務部發布「報告」是基於美國履行世貿組織規則義務的客觀情況，表達對其相關政策措施的關注，維護世貿組織重事實、講規則的優良傳統。中方願借此機會呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，積極維護多邊貿易體制的權威性、完整性和有效性。