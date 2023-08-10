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2年後攻台？中國學者：北京仍相信和統

記者謝守真／即時報導
圖為解放軍東部戰區所發布，其海軍艦艇赴東海某海域演練。（取自新浪微博）
圖為解放軍東部戰區所發布，其海軍艦艇赴東海某海域演練。（取自新浪微博）

兩岸緊張情勢升溫，中國會否攻打台灣也成為國際關注的焦點。對此，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波在接受德國時代周報專訪時指出，外界的擔心是多餘的，「和平統一最符合兩岸中國人的利益」。中國仍然相信「和平統一」是可能的，「並不著急」。

時代周報報導，在華府幾乎沒人相信中國會和平崛起，甚至宣稱中國是「事關生死存亡的威脅」。周波說，此前，有位美國空軍將領說中國將在2025年入侵台灣，稱這是他的「直覺」。

周波批評，此一說法「太荒謬」，他說，「每個人都有直覺，但不應該把它寫在給幾千名下屬的備忘錄裡」。根據拜登政府的國家安全戰略，「俄羅斯是迫在眉睫的威脅，而中國則是『步步緊逼的威脅』，我好奇的是美國人為什麼把中國視為威脅」。

時代周報進一步問周波，「中國攻打台灣的可能性多高」？周波回應，「外界對此的擔心是多餘的」。他表示，中國的軍費預算保持平穩。中國國家主席習主席在中共20大反覆強調，中國願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。鑑此，「和平統一最符合兩岸中國人的利益。我們仍然相信這是可能的，『並不著急』」。

周波稱，「一個完全毀滅的台灣對中國有什麼用？我們說和平統一，就是這個意思」。

周波表示，中國的反分裂國家法清楚地描述了使用非和平手段的前提條件，僅在「台獨」勢力宣布「獨立」，還有外國勢力企圖將台灣分裂出去，以及中國認為「和平統一」的可能性完全喪失時才會使用該法。

周波還表示，也許許多台灣人對「兩岸統一」持批評態度，但若「十年後中國超過美國成為世界第一大經濟體呢」？或許愈來愈多的台灣人會改變對中國的態度。

周波補充說，疫情前，有約150萬台灣人在中國生活。「這些台灣人喜歡生活在制度完全不同的中國，這意味著至少對他們來說，制度並不重要」。

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