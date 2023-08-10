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中國客來了 恢復出團後 中國赴日旅遊詢問度瞬間飆升

記者謝守真／即時報導
中國擴大恢復民眾出境遊的國家名單後，預估「十一」連假將會出現一波出境旅遊熱潮。香港中通社
中國擴大恢復民眾出境遊的國家名單後，預估「十一」連假將會出現一波出境旅遊熱潮。香港中通社

中國文旅部10日上午宣布，恢復旅行社經營中國公民出境團隊旅遊業務第三批國家名單，包括：日本、韓國、美國、澳洲等78國。消息一出，在中國網上出境遊產品的搜索量瞬間暴增逾20倍，其中又以日本的詢問度最高。

上海澎湃新聞指出，文旅部的消息發布後半小時內，中國旅行業已火速上線眾多相關產品。中國線上旅遊平台「馬蜂窩」站內相關海外旅遊目的地熱度平均漲幅超過150%，其中日本以高達350%的瞬時訪問熱度高居榜首。攜程的數據也顯示，出境遊產品瞬間搜索量飆漲超過20倍。

第一財經表示，在中國擴大開放出境遊的國家名單後，目前以「十一」時段最受關注，日、澳、紐等國家的旅行團產品熱度狂飆。同時，在攜程出境產品頁面下，用戶諮詢量紛紛湧入，已超出暑期平日的10倍以上。還有，平台簽證諮詢量，也較前日同一時段上漲近3倍，赴相關國家的出境遊產品諮詢量隨之大幅攀升。

對此，攜程研究院高級研究員謝曉青表示，「跟團遊國家的規模擴大將直接推動旅企加快產品研發和布局，進一步豐富消費者出遊的選擇，並由此促進供需兩端加速復甦」。謝曉青預期，「十一」將成為中國出境遊市場表現的重點觀測期。

由於今年中秋節落在9月底，經調假，中國今年中秋節加「十一」長假將從9月29日至10月6日，連放8天。

馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒也指出，「雖然暑期已近尾聲，但本次開放將在某種程度上對遊客『十一』長假的旅遊消費決策帶來較大影響，預計出境游市場將在『十一』長假期間迎來高峰。」

在官方開放赴日旅遊後，儘管不少中國民眾興致高昂，但微博上也有部分網友認為，中國官方此時恢復中國公民赴日韓等國出境團隊遊，根本是「投降外交」。還有人說，「休想讓我去韓國、日本」，「日韓堅決不去」、「愛恢復不恢復反正不去（日韓）」。

日本 澳洲 簽證

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