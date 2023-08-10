兩岸名校電競營決賽 交大惜敗武漢大學

兩岸名校電競營10在福州舉行決賽，武漢大學（右）團隊擊敗交通大學（左）奪得冠軍。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸名校電競營決賽10日上午在福建省福州市海峽青年交流營地登場，國立交通大學隊伍不敵武漢 大學，連敗兩局，僅拿下亞軍。

此次前往中國參加電競營的台灣學生共有24人，分別來自台灣大學、交通大學、政治大學、台科大等學校，歷經先前分組賽的淘汰，10日的決賽中，由武漢大學、交通大學分別拿下冠軍與亞軍；而政治大學則是獲得季軍。

對於兩岸大學生電競實力的對比，來自台大、台科大的同學向本報記者表示，中國同學的戰略比較有優勢，他們很多都是大學聯賽出身，或是本身在校內一直在比賽，所以陣容都是比較完整，而且訓練、認識都比較久；至於交大的專長在於打野很強、也精於call團戰、控場。

交通大學團長黃同學則坦言決賽有點不盡如人意。他透露，先前對戰中已經遇過武漢大學，當時交大取勝，而武漢大學相當勤奮、訓練時間比較多，武漢的團隊近日推掉所有的參訪活動，專門到網吧等地練習戰略，決賽實力表現驚人。

據了解，中國職業電競選手待遇已經遠過台灣職業選手，而部分比賽原有獨立的台灣賽區，近年來也已經被合併到別的賽區中，台灣電競在部分項目已有走下坡趨勢。

以一位正常電競選手來看，在台灣待遇約為月薪新台幣5、6萬元，中國則為人民幣2萬元（約合新台幣8.8萬元，約2770美元）；頂尖選手在台灣月薪約為新台幣2、30萬元，在中國則是人民幣4、50萬元（約合新台幣177到222萬元，約5542美元到6.9萬美元）左右。

公開資料顯示，福州舉辦的兩岸名校電競營已是第三屆，前兩屆已累計吸引20餘所兩岸名校、近50支賽隊約300人參與。