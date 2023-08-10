第三批出境遊大利多 中國旅遊、民航類股直線走揚

中國文旅部公布第三批出境團隊遊國家名單，激勵中國旅遊、民航類股直線走揚。圖為旅客正在北京大興機場出發層辦理登機手續。中新社

中國文旅部10日上午公布恢復出境旅行團第三批國家名單後，少中國民眾出國旅遊興致高昂，旅遊業平台詢問度瞬間飆升。受此激勵，中國旅遊和民航類股午後也呈直線拉升。

綜合陸媒報導，文旅部10日表示，即日起，恢復中國第三批全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊和「機+酒」業務，而當中包含許多過往中國民眾跟團遊的熱門目的地，像是歐美、日、韓等地。

在此一利多刺激下，截至10日收盤，旅遊類股中，眾信旅遊漲超4%，嶺南控股、西安飲食、九華旅遊、曲江文旅等跟漲。在民航類股方面，華夏航空、春秋航空、吉祥航空漲超5%，中國國航、南方航空、白雲機場、上海機場等漲幅靠前。

浙商證券 指出，目前正值暑期旅遊旺季，中國民航局預計暑期日均旅客量較2019年同期上升7%，預售票價較2019年大幅增加。此外，6月中國全國國際航線 航班量已恢復至2019年的5成左右，日韓東南亞 航線有望陸續加班，看好國際客流恢復。

中國航空業內人士普遍預期，進一步擴大恢復境外旅遊，將有利於下半年中國的國際航班進一步加快恢復。