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中國學者批：麻生太郎訪台行是「拙劣的表演」

記者謝守真／即時報導
上海市日本學會名譽會長、上海國際問題研究院研究員吳寄南批評，麻生太郎近日訪台創下「最露骨、最暴露、最明目張膽」的紀錄，並稱，這是「拙劣的表演」。 （記者余承翰／攝影）
上海市日本學會名譽會長、上海國際問題研究院研究員吳寄南批評，麻生太郎近日訪台創下「最露骨、最暴露、最明目張膽」的紀錄，並稱，這是「拙劣的表演」。 （記者余承翰／攝影）

針對日本前首相麻生太郎近日訪台相關言行，上海市日本學會名譽會長、上海國際問題研究院研究員吳寄南批評，麻生太郎創下「最露骨、最暴露、最明目張膽」的紀錄，並稱，他這次訪台行是「拙劣的表演」。

吳寄南10日在陸媒澎湃新聞撰文指出，麻生太郎在日本政壇一向以「親台」著稱，自日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，麻生太郎更一躍成為「親台派大帥」。他寫到，在這次麻生太郎訪台期間的狂妄言論不僅是其一貫的政治理念的集中體現，也是日本政壇親台派企圖改變戰後國際秩序的戰略盲動的危險徵兆。

吳寄南批評，麻生太郎一是教唆台當局「以武拒統」、「恃外謀獨」，算得上是最露骨的煽動。其次，是日本保守政客妄圖重新染指台灣的「狼子野心」，稱得上是最赤裸裸的暴露。再來，是日本保守政客在台灣問題上挑釁滋事，肆意干涉中國內政，是最明目張膽的挑釁。

文章提到，麻生太郎在安倍拋出「台灣有事就是日本有事」前就曾說過：「台灣是日本的生命線」，「如果中國對台動武，那就涉及日本的存亡問題，所以日本必須聯合美國向台灣提供援助」，此次表態絕不是一時心血來潮的失言。

吳寄南認為，以麻生為代表的日本親台政客迫不及待地要跳出來表現，是因為日本從戰敗迅速崛起，一些迷戀昔日帝國「輝煌」歷史的保守政客又開始將台灣視為自家「後院」，處心積慮地謀篇布局，「企圖重新染指台灣」。

還有，安倍遇刺身亡一年來，自民黨內安倍派至今仍「陷於群龍無首的窘境」，「話語權和影響力明顯減弱」。他稱，麻生此次訪台如此「大放厥詞」，顯然有刷存在感，「用走極端的言論凝聚日本政壇親台派勢力的深層考慮」。

吳寄南稱，「麻生完全錯估了當下的國際形勢和中日間乃至台海兩岸間的力量對比」。他重申，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國對台灣擁有壓倒性的軍事優勢，若「一小撮『台獨』勢力利令智昏、以武拒統的話，最終等待他們的只能是雷霆萬鈞般的沉重打擊」。

文章最後，麻生太郎這次訪台是「拙劣的表演」，他所想達到的目的很可能是一場空，「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流」。

日本 安倍

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