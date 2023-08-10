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上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

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上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

中央社上海10日電
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

網傳中國知名的移民機構「外聯出國」董事長何梅近日被捕。上海警方今天公布，某出入境服務公司何某等5人涉非法買賣外匯被查，案值逾人民幣1億元（逾1300萬美元）。

上觀新聞今天報導，上海市公安局經偵總隊近日破獲一起非法買賣外匯案件，共抓獲5名犯罪嫌疑人，涉案金額逾億元。

經查，2016年以來，這家出入境服務公司的54歲何姓女負責人及孫姓女員工，在提供中介服務過程中，為牟取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣。

另外也查明，該公司另有3名員工存在透過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

通報稱，目前，犯罪嫌疑人何某和孫某某因涉嫌非法經營罪被刑事拘留，另外3名犯罪嫌疑人則是取保候審。

網上昨天盛傳，外聯出國公司董事長何梅7日被上海警方拘捕，內線消息還透露，警方要求何梅女士交出多年來辦理移民的全部客戶資料。

今天上海警方公開相關訊息後，尚不確定是否會對移民風潮形成打擊。有移民業者私下表示，現在中國經濟情況不好，官方有可能是加大力度嚴查資金外流。

根據中國的法令，人民幣兌換美元有限額，每個人每年的換匯限制是5萬美元。超額購匯需依據真實情況附上相關憑證。

根據外聯出國官網介紹，這是上海外聯出入境服務集團有限公司旗下的品牌，是專注海外移民、海外投資的專業機構，為有出國需要的人士提供解決方案，在亞太、北美、歐洲和大洋洲的主要城市擁有24家關聯公司。外聯在美國還有100多個投資項目。

移民 投資

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