中國「CPI轉負」引發通縮疑慮 官方：階段性的

中國國家統計局9日公布數據顯示，7月消費者物價指數（CPI）為年減0.3%，這也是自2021年2月以來首次降至負值。(路透)

中國國家統計局9日公布數據顯示，7月消費者物價指數（CPI）從上月持平轉為年減0.3%，這也是自2021年2月以來首次降至負值，引發外界對於中國經濟陷入通貨緊縮的疑慮。7月生產物價指數（PPI）年降幅則略收窄至4.4%，連續第十個月下降。

中國官方解讀稱，7月中國居民消費需求持續恢復，但受上年同期基數較高影響，年增率有所回落，認為這是「階段性的」，預計隨經濟好轉，下階段中國CPI數據有望逐步回升。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬對路透社表示，CPI和PPI均跌入負值，證實經濟通貨緊縮。他預計中國下半年CPI將在0左右徘徊，同時指稱，貨幣 政策很難操作，政治局會議要求穩定人民幣匯率 ，這與貨幣寬鬆政策存在衝突。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，7月CPI按年下滑主要是受去年基數抬升，豬肉和原油價格按年下滑拖累。但按月看，CPI由前月下跌0.2%轉為上升0.2%，加上基數效應逐步減弱，中國國內物價呈現企穩回升跡象。預計隨著低點已現，今年內CPI有望逐步改善，物價上升動能保持溫和。

21世紀經濟報導分析指，7月CPI繼續走低，但是主要由於去年同期基數較高，7月在火熱的暑期消費帶動下，服務價格和核心CPI都在明顯好轉，經濟穩步恢復的態勢也比較明顯。

華創證券 投資顧問部總經理屈慶則認為，CPI按年轉負說明經濟需求較差，可能會持續一段時間通縮；此前官方估計CPI年底能到1%，但現在看起來很難。至於PPI反彈，主要是受國際大宗商品價格影響，但海外的大宗商品到這個位置很難繼續反彈，PPI可能全年會一直陷負值。

另外，上海證券宏觀分析師胡月曉對香港經濟日報指出，此前官方已預期第三季會迎來CPI和PPI的雙負局面，但非傳統意義上的通貨緊縮，因為它並不意味著經濟景氣循環陷入低迷，主要是統計意義上的萎縮。

據路透報導，外界擔心中國正進入經濟增長大幅放緩的時代，類似90年代的日本。實際上，北京當局不斷淡化對通縮的擔憂。人行副行長劉國強上個月表示，下半年中國不會出現通縮風險，但指出疫情過後經濟恢復正常需要時間。 中國國家統計局也曾聲明稱，隨著經濟復甦、供需關係改善，CPI預計將出現反彈。