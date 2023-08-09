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北上廣深漸失寵 中國大學畢業生返鄉就業比例增

中央社台北9日電
一項調查顯示，中國近年來返鄉就業的大學畢業生比例呈上升趨勢，從2018年的43%上升到2022年的47%，顯示返鄉就業逐漸成為大學畢業生就業新選擇，相對不再那麼嚮往「北上廣深」等一線城市。圖為北京大學本科生在畢業典禮上自拍。（中新社）
一項調查顯示，中國近年來返鄉就業的大學畢業生比例呈上升趨勢，從2018年的43%上升到2022年的47%，顯示返鄉就業逐漸成為大學畢業生就業新選擇，相對不再那麼嚮往「北上廣深」等一線城市。圖為北京大學本科生在畢業典禮上自拍。（中新社）

一項調查顯示，中國近年來返鄉就業的大學畢業生比例呈上升趨勢，從2018年的43%上升到2022年的47%，顯示返鄉就業逐漸成為大學畢業生就業新選擇，相對不再那麼嚮往「北上廣深」等一線城市。

但若以大學畢業生家鄉所在地觀察，則有較大差距。以2022年畢業生為例，家鄉在中國東部地區的返鄉就業比例達59%；在西部地區者則降為44%；在東北地區者返鄉就業比例最低，只有24%。

中新社報導，中國教研機構「麥可思研究院」日前發布調查報告，以2018年至2022年畢業的這5屆大學畢業生作為調查，界定標準為畢業半年後是否返鄉就業，得出上述結果。

根據報告，若以性別分析，2022年中國大學畢業生中，女生返鄉就業的比例達52%，男生只有40%。報告認為，這可能與女性更偏向「追求安全穩定」的心理有關。

報告分析，中國大學畢業生返鄉就業的意願可能與各地經濟發展水準有較大關係。家鄉經濟發展水準越高，就業機會和發展空間越大，生活環境越好，對畢業生的返鄉就業的吸引力就越大。

若以就業單位種類分析，報告顯示，2022年中國大學畢業生返鄉就業者中，在政府機構、科研機構或事業單位工作的比例為25%，高出全國均值3個百分點；在國企工作的比例為24%，高出全國均值2個百分點；在民企工作的為47%，低於全國均值4個百分點。

這一結果顯示，大學畢業生返鄉就業者在家鄉「端鐵飯碗」的比例更高。

若以收入分析，報告指出，2022年畢業生返鄉就業者平均月薪為人民幣5525元（約766美元），低於全國均值的5990元；工作專業與在校所學相關度為70%，也低於全國均值4個百分點。然而，這些返鄉就業者的就業滿意度仍有78%，高於全國均值的77%。

報告指出，這顯示「返鄉就業」逐漸成為部分中國大學畢業生的就業新選擇。但返鄉就業到底有沒有優勢，仍可謂見仁見智。

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