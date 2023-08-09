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中國法拍屋市場更冷 北京豪宅砍價近半無人聞問

中央社台北9日電
中國房市持續低迷，問題房源大增，導致法拍屋市場空前冷清。（美聯社）
中國房市持續低迷，問題房源大增，導致法拍屋市場空前冷清。（美聯社）

中國房市持續低迷，問題房源大增，導致法拍屋市場空前冷清。北京市一間獨棟別墅評估價約人民幣2.46億元（約3414萬美元），經過兩次拍賣降到1.38億元，砍價近半仍告流拍。

據北京商報今天報導，房市成交掉頭向下，問題房源大量湧入，讓法拍屋徹底涼涼。在剛剛過去的7月，法拍屋市場呈現出「流拍率高、溢價率低、成交價集體跌穿評估價」的三大趨勢，部分優質豪宅甚至降價一億元仍無人問津。

在最大的法拍屋平台「阿里拍賣」，7月共有152間住宅拍賣，成交90間。在這成交的90間當中，超過評估價成交的住宅僅7間，比重7.8%；平價成交4間，比重4.4%；79間低於評估價成交，比重高達87.78%。

報導指出，低溢價率之外，流拍也成為當下法拍房市場最真實的寫照，阿里拍賣7月住宅用房共有62間流拍，流拍率達40.79%。

其中，北京市通州區一間三層樓的獨棟別墅，建築面積為505.76平方公尺（約153坪），還有約2000平方公尺的獨立院子，評估價約2.46億元。6月第一次拍賣，起拍價約為1.72億元，較評估價打7折，但至拍賣結束無人出價。

7月初，這間名為「驪宮」的中式豪宅第二次競拍，起拍價調降至1.38億元，低於評估價超過1億元，砍價近半，雖吸引6071人次圍觀，依然無人出價又告流拍。

對於稀缺的億元級專案降價億元仍無人問津，易居研究院研究總監嚴躍進表示，房市的「貶值」屬性，讓豪宅專案也不再具有特別的吸引力。再加上這棟法拍別墅需要全款支付，如此大的資金額度，能參與的買家被進一步壓縮。

流拍率居高不下的同時，法拍屋的掛牌量逐年攀升。以住宅為例，中指研究院數據顯示，住宅2022年上半年共掛拍14.1萬間，占總體55.2%；而2023年上半年住宅掛拍量增加近4萬間，達到17.9萬間，占總體59%。

報導指出，價格優勢則是壓倒法拍房的最後一根稻草，中古屋價跌量縮的趨勢，也直接影響到法拍房的「價差」。

以北京為例，據北京住建委統計，今年7月北京中古屋網簽9718間，比6月下降16.3%，連續4個月下滑，和3月相比下降56.2%。受到市場「活躍度不高」影響，北京中古屋掛牌量也創新高，一些偏核心的中古屋，更出現降價百萬的情況。

嚴躍進表示，多數人參與法拍屋的目的是「撿漏」，但目前想要「撿漏」的概率正在降低。隨著中古屋價格走低、法拍屋市場逐漸透明化，與之前相比，法拍屋的價差空間正在被壓縮。而受房地產市場下滑影響，投資法拍房的不穩定性也在提升，一升一降攔住了多數投資者。

北京 拍賣 投資

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