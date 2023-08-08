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北京通報特大暴雨災情 釀33死、129萬人受災

記者陳政錄／即時報導
2023年8月4日，北京居民在洪災後的因房子無法居住，搬走家當轉移。（美聯社）
2023年8月4日，北京居民在洪災後的因房子無法居住，搬走家當轉移。（美聯社）

在近日遭遇罕見特大暴雨襲擊，造成北京門頭溝、房山等多區域受災後，北京市政府9日上午召開防汛救災工作情況新聞發布會，首次公開通報災情後的損害情況。據北京常務副市長夏林茂說，此次洪澇災害共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，截至8月8日24時，全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成。

據該場記者會通報，受颱風杜蘇芮影響，7月29日20時至8月2日7時，北京市遭遇了歷史罕見特大暴雨。從氣象監測數據上看，單站降雨量破歷史極值，昌平區王家園水庫降雨達到745毫米，是北京地區有儀器測量記錄140年以來的最大降雨量。

夏林茂表示，此次洪澇災害共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，嚴重損壞的房屋達到了14.7萬間，農作物受災面積22.5萬畝。他補充，目前這些災害損失仍是階段性的數據，造成的財產損失還在持續統計中。

夏林茂進一步表示，截至8月8日24時，北京全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成，因搶險救援犧牲5人，還有18人失蹤，其中包括1名搶險救災人員。

據通報，在此期間，北京全市平均降雨量達到331毫米，83小時內降雨是常年年均降雨量的60%。其中，門頭溝區平均538.1毫米，房山區平均598.7毫米，降雨導致的洪水來勢快、量級大、峰值高。

夏林茂說，初步統計，北京共接報地質災害369起，是多年平均數量的10.5倍。特大暴雨對山區基礎設施破壞嚴重，110多條河流發生超標準洪水，280多公里河道堤防損毀；4座中型水庫、13座小型水庫、16座水閘出現不同程度的水毀，和在交通設施方面，造成縣級以上公路受損93條段，鄉村公路受損840條段，256個村交通中斷等。

北京9日上午召開記者會，通報雨災。(取材自正觀新聞)
北京9日上午召開記者會，通報雨災。(取材自正觀新聞)

北京 洪水 暴雨

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