保北京犧牲品？河北洪災毀家園 民眾討說法卻被警察打

憤怒的霸州居民持續至市政府討要說法，與警方爆發衝突，民眾遭毆打、噴灑辣椒水。（取自Twitter、微博）

「洪水 沖走了家園，討要說法又遭毆打...」中國北方連日暴雨成災，先前河北省啟用7處蓄滯洪區分洪，包括8月1日凌晨2時啟用霸州市東淀蓄滯洪區，導致當地因承接北京 的大清河洪水洩洪而成汪洋，7萬3,205名居民預先被轉移避難，家園被淹導致數萬人無家可歸。而在官媒《央視新聞》報導中認定霸州積水是「降雨」導致，忽略洩洪的問題，引發霸州居民不滿。8月4日至當地市政府抗議，5日霸州官方才以公開信承認洩洪致災、霸州居民遭到犧牲，而憤怒的當地人仍持續至市政府討要說法，8月7日與警方爆發衝突，民眾遭毆打、噴灑辣椒水。

颱風杜蘇芮侵襲中國，致使中國華北大雨成災，中國財政部已撥款1.7億人民幣至受災地區救災，中國國家防汛抗旱總指揮部辦公室、應急管理部則於8月5日表示仍處於防汛關鍵期。

在河北省地區，有98個縣區、883個鄉鎮陷於洪災 ，受災人數222萬，截至8月4日官方已轉移154萬人避災、廊坊、衡水、保定維持一級應急。

河北省應急管理廳為分洪，陸續啟用7處蓄滯洪區，也自蓄滯洪區轉移96萬人；8月1日官方啟用廊坊市霸州市東淀蓄滯洪區，讓北京的大清河洩洪，導致當地大面積淹水。洩洪前，官方預先轉移7萬3,205名居民，但洩洪之後仍有多名居民被困。

中國官媒《央視新聞》8月4日早上報導霸州災情，聲稱霸州當地「受降雨影響」，8月2日部分村莊出現約0.4至4公尺高的積水。

由於霸州的洪災是洩洪而起、並非降雨，更有霸州居民在微博上表示，霸州本地雨量不多，卻為了上游洩洪而被淹，因此《央視新聞》報導的內容旋即惹怒在洪水中失去家園、農地、財產的霸州居民。8月4日當日《央視新聞》播出後，數百名霸州居民聚集當地市政府大樓抗議，高舉「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」的橫幅，並與警方爆發衝突。

事情鬧大之後，霸州官方8月5日在微信公眾號發布〈致廣大鄉親們的一封信〉，信中寫著：「面對異常嚴峻的防汛形勢，我市東淀蓄滯洪區所有群眾聽從指揮、積極響應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志！市委、市政府和全市人民向蓄滯洪區的鄉親們表示衷心的感謝和崇高的敬意！」

信中也表示將按照中國國務院《蓄滯洪區運用補償暫行辦法》和《國家蓄滯洪區運用財政補償管理規定》，按照政策做好受災補償。而央視也下架了該則引起爭議的洪災新聞。

然而對霸州居民而言，官方所讚賞的「勇於奉獻、敢於犧牲」並非自願，所謂「義無反顧搬出自己久居的家園」更是受洩洪所迫，因此8月7日仍有大批災區民眾前往霸州政府大樓討要說法、拉布條抗議，再與警方爆出衝突，現場警察以辣椒水攻擊民眾、有人遭毆打頭部流血。再Twitter帳號「李老師不是你老師」分享的現場衝突影片中，其中一名被辣椒水噴眼的民眾大喊：「看了嗎！這都是吃國家飯的人民警察啊！」

暴雨洪災和抗爭民眾遭遇暴力，讓微博網民憤慨，有人上船多張霸州成為一片汪洋、房屋遭淹沒的照片，點名《央視新聞》的微博號質問：「霸州的雨能造成这样的後果？」，也有人清點近期發生重大事故的地點，諸如中學體育館坍塌壓死11名女學生的齊齊哈爾、同樣遭受大水圍困的涿州等，寫下：「不管是齊齊哈爾還是涿州霸州，未來可能還是別的什麼城市，面對危機的當地ZF（政府）已經到了匪夷所思的地步。」

另有人對受災居民求助無門的現狀悲觀表示：「提醒河北遭災的人民，這幾天謹言慎行吧，一旦哪句話說不好就有被正能量們打成敵特的風險。以後再有大災大難，大家都得共勉。」

另外在中國輿論裡，針對洩洪導致河北多地嚴重淹水，出現許多質疑此舉是「犧牲河北保北京」的聲音，而似是為了緩和質疑，《央視》引述中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶說法，指出蓄滯洪區的有效性是針對下游而不是對上游，所以河北蓄滯洪區的應用是對應天津；也另有中國自媒體評論認為，河北洩洪是為了保護由中國國家主席習近平主持推動、位於下游的雄安新區。

在本次的洪災中，河北淪為犧牲品的形象似乎深入中國人心，在中國網路上出現網民改編機器人的阿西莫夫三定律，惡搞出的「河北人三定律」，內容為：第一法則：河北人不得傷害北京、天津、雄安人，或坐視北京人受到傷害；第二法則：河北人必須服從北京、天津、雄安人命令，除非命令與第一法則發生衝突；第三法則：在不違背第一或第二法則之下，河北人可以保護自己。