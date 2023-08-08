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TFBOYS帶旺西安？「十年之約」帶動5700萬美元收入

記者謝守真／即時報導
TFBOYS演唱會直接帶動西安旅遊收入達人民幣4.16億元（約為5千7百萬美元）。（取自TFBOYS微博）
TFBOYS演唱會直接帶動西安旅遊收入達人民幣4.16億元（約為5千7百萬美元）。（取自TFBOYS微博）

中國知名男團TFBOYS近期於西安奧體中心體育場舉辦「十年之約演唱會」，相關話題屢屢衝上微博熱搜。其中，TFBOYS演唱會不只讓西安的飯店預訂量暴增，且8月5日至6日到達西安機票均價相比上周增長一成，還直接帶動當地旅遊收入達人民幣4.16億元（約為5700萬美元）。

澎湃新聞報導，據「西安發布」7日引述第三方抽樣調查統計發文指出，TFBOYS本次演唱會前後，西安的住宿線上提前預訂量較去年同期大幅上漲，其中在6日至7日的出行總訂單量年比增長達738%。而門票收入則為人民幣3576萬元，直接替當地帶動達4.16億元的旅遊收入。

而TFBOYS本次「十年之約」演唱會舉辦地為西安奧體中心體育場。據悉，該場地向外輻射4公里的五大「興趣商圈」，包括音樂圈、潮流圈、相聲圈、動漫圈、電競圈等，顯示不僅是TFBOYS的各種演唱會都在悄悄改變西安的傳統旅遊格局和模式。

此外，報導還提及，當中過夜旅客佔總接待人數的79.73%，平均停留天數約2.36天。值得注意的是，「省外」民眾佔比8成1左右。除了最重要的演唱會門票外，「交通+住宿+餐飲佔比76%，購物+文化娛樂+旅遊景區遊覽佔比24%；有48.34%的遊客表示除了看演唱會還參觀了其他景區，平均遊覽個數為2.81」。

還有消息指出，TFBOYS本場演出在優酷直播預約人數超過200萬。其中，「在線上觀看人數最高峰則突破168萬，直播間總互動量破1.04億」。而微博上關於「TFBOYS十年之約演唱會」的話題，在當日閱讀量為27.3億。

另，據上游新聞指出，TFBOYS這場演唱會還「拉動了西安當地的酒店和交通消費」。從攜程數據上來看，這場演唱會帶動5、6日西安飯店整體搜索量上漲超過800%，訂單翻倍，當地景點的門票預訂量也上升超過38倍。5至6日，約有1000架航班飛往西安咸陽國際機場。

報導稱，TFBOYS「十年之約」演唱會總共三次賣票。首次於7月24日，當時在大麥平台上標記「想看」的人數就已超過500萬人。且開售共3萬3千多張門票，依然被歌迷們給通通「秒殺」。平台數據顯示，截至6日，「想看」這場演唱會的人數已經超過至少679萬人。

圖為西安奧體中心體育場，此次TFBOYS「十年之約」的演唱會地點。（取自澎湃新聞...
圖為西安奧體中心體育場，此次TFBOYS「十年之約」的演唱會地點。（取自澎湃新聞）
TFBOYS「十年之約演唱會」近期於中國西安舉行。（取自上觀新聞）
TFBOYS「十年之約演唱會」近期於中國西安舉行。（取自上觀新聞）

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