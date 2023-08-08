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中國外交部喊話歐盟：取消對中國出口限制

記者陳政錄／即時報導
外媒報導歐盟擬在中歐經貿高層對話上，要求中方減少對歐洲國家的出口限制。（Getty Images）
外媒報導歐盟擬在中歐經貿高層對話上，要求中方減少對歐洲國家的出口限制。（Getty Images）

對於日前歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯表示，中歐貿易關係非常不平衡，中國外交部8日回應反控，歐盟收緊對中國高技術產品出口，是影響歐對中國出口潛力發揮、造成貿易不平衡的直接原因，如果歐方真想解決貿易不平衡，就不應指責中方，而應取消對中國出口限制。

中國商務部上月曾表示，中國與歐盟正就第10次經貿高層對話安排進行磋商。據指出，中歐經貿高層對話預計9月舉行，歐盟擬要求中方減少歐洲國家的出口限制，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯在受訪時說，中歐貿易關係非常不平衡，中國擁有巨額貿易順差，但市場開放程度與歐盟的不相稱。

對此，中國外交部網站8日傍晚發布回應稱，中國外交部發言人表示，中國從不刻意追求貿易順差，中歐貿易順差是產業結構、產業分工、貿易方式以及外部因素綜合作用的客觀結果。

中國外交部發言人說，長期以來，絕大部分歐盟在中國企業從中歐貿易中獲利豐厚，這也是他們在中國經營展業的根本原因。近年來，歐盟收緊對中國高技術產品出口，是影響歐對中國出口潛力發揮、造成貿易不平衡的直接原因。如果歐方真想解決貿易不平衡，就不應指責中方，而應取消對中國出口限制。

據中國海關總署數據顯示，今年前七個月，中歐貿易總值為人民幣3.22兆元，年減0.1%，其中，對歐盟出口人民幣2.08兆元，年減2.6%，自歐盟進口人民幣1.14兆元，年增5.1%。

歐盟 商務部

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