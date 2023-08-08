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涉貪腐？萬達副總裁劉海波突遭帶走調查 引發市場關注

記者黃雅慧／即時報導
中國媒體報導中國房產巨頭萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走，被帶走的具體原因目前不詳。（取材自萬達集團官網）
中國媒體報導中國房產巨頭萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走，被帶走的具體原因目前不詳。（取材自萬達集團官網）

綜合中國媒體報導，中國房產巨頭萬達集團高級副總裁劉海波已被公安機關帶走，被帶走的具體原因目前不詳。外界推測可能與萬達內部反腐有關，突顯公司內部管理出現漏洞。

劉海波分管萬達集團的投資業務，2010年加入萬達集團。劉海波被帶走實屬突然，因劉海波1日還現身大同市委副書記、市長張強與萬達集團董事長王健林舉行的工作會談。

公開資料顯示，劉海波畢業於北京航空航天大學。1991年7月至1994年2月，他在北京航空航天大學電子工程系擔任教師；1994年2月至2010年6月，曾擔任裕景興業（廈門）有限公司副總經理。劉海波在2010年7月加入大連萬達商業集團，先後擔任總裁助理、發展部常務副總經理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位。

這兩年也有萬達高管被帶走調查的案例：2018年時，北京建國門萬達集團總部，兩名萬達集團高管被北京市朝陽區警方帶走；2019年8月商管集團原總裁助理兼華南運營中心總經理王某等四人嚴重違反集團制度遭解僱並移交司法機關；2021年12月，萬達商管副總裁、丙晟科技總裁朱戰備涉嫌貪腐，被上海警方帶走調查。

另一方面，近期萬達集團持續出售資產，7月以來便出手三次：一次是7月11日，北京萬達投資擬通過協議轉讓方式向東方財富實控人的妻子陸麗麗轉讓其持有的公司股份1.8億股，占公司總股本的8.26%；第二次是北京萬達投資擬向莘縣融智轉讓其持有的萬達電影無限售條件流通股1.77億股，占總股本的8.14%；第三次是7月23日，萬達文化以22.62億元出售萬達投資49%的股份給儒意影視。

北京 投資

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