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碧桂園陷信心危機 WSJ：中國房企最苦時刻還沒到

記者黃雅慧／即時報導
中國房地產市場持續低迷，碧桂園會否成為另一塊倒下的骨牌備受關注。圖為福州市區一處興建中的住宅項目。（中新社）
中國房地產市場持續低迷，碧桂園會否成為另一塊倒下的骨牌備受關注。圖為福州市區一處興建中的住宅項目。（中新社）

華爾街日報報導，中國房地產巨頭「碧桂園」近期陷入信心危機，過去一周，碧桂園股票和債券價格均大幅下跌，碧桂園還傳出取消配股計畫。該公司2024年1月到期美元債券的交易價格跌至其名目價值的25%，6月中旬該比例為81%。

報導形容，中國房地產可能又多一塊骨牌倒下，對中國房地產企業而言，最痛苦時刻或許還未到來。

中國「每日經濟日報」也指出，碧桂園多檔中國境內債7日走低，其中「21碧地01」盤中成交價較前收盤價跌超33%，臨時停牌，其他項目債券也有8-12%不等跌幅。

不過，針對近期市場各種傳聞，碧桂園控制的碧桂園地產7日公告，提前兌付「20碧地02」未回售債券的本息，該債券發行金額人民幣13.6億元（約1.9億美元），似乎有意向市場傳達該公司資金依然充足。

中國房地產市場持續低迷。市調機構克而瑞的數據顯示，中國百強房企7月的合約銷售額年減33%。今年1至7月，這些開發商的銷售總額年減5%。其中，碧桂園7月的銷售額年減60%，降幅令人震驚。

碧桂園今年將有近20億美元的債券到期或有資格提前贖回。但如果銷售額未能拉升，代表能用於償債與完成項目的現金將受影響。

中國官方近期已接連推出多項措施希望能提振房地產場，包括降低購房門檻等等。中指研究院統計，2023年以來，已有百餘城發布房地產調控政策超300次，目前市場多關注一線城市會否放鬆限購等措施，以提振房市銷售。

華爾街日報指出，北京當局想迅速扭轉市場形勢，又不催生另一場房地產泡沫，恐怕不是一件容易的事。

房地產 債券 華爾街

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