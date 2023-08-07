我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏股價創新高 巴菲特財富超蓋茲全球排名第5

開槍後冷眼旁觀華男溺亡 他被判終身監禁

拉布拉多太肥、太老被主人賣給狗肉販子 當場下跪求饒

中國新聞組／即時報導
中國一隻拉布拉多在被主人賣給狗肉販子時，當場下跪求饒。（截圖自影片）
中國一隻拉布拉多在被主人賣給狗肉販子時，當場下跪求饒。（截圖自影片）

根據港媒報導與微博上影片，中國近日有一隻拉布拉多因被主人嫌太肥、太老，竟將其賣給狗肉販子準備運至屠宰場。這隻拉布拉多犬發現自己要被關進鐵籠運上車時當場下跪，但仍被倒栽蔥式塞進一個極其狹窄的鐵籠裡秤重。影片發布後引發許多網友痛批這些狗肉販子和吃狗肉的人。

這則由網名「農村啊威」於2日晚間18時許在微博發布的影片，截至8日上午8時，已有逾24.6萬次觀看。不少憤怒的網友在影片下方留言稱：「太殘忍了」、「畜生都不如」、「就是一班民智未開的低端人」、「天災人禍多也是有原因的」。

這則影音未提及拍攝地點，但發布者「農村啊威」顯示發布於河南。這隻拉布拉多最後由一名好心男子花錢買下帶回家飼養，但從影片中可以看到，這個狗肉市場裡仍有大批各類犬隻。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，中國農業部曾發布一份文件，將豬、牛、雞、兔、駱駝等18種動物列為「傳統畜禽」，將鹿、羊駝、鷓鴣等另外13種列為「特種畜禽」，這些物種將不受野生動物的交易限制。狗和貓都不在這兩類名單之中，當時外界曾關注，這是否代表中國將全面禁止狗肉交易，但迄今中國部分地區依然存在狗肉市場和吃狗肉的習慣。

BBC中文網早前在一篇報導中稱，中國每年有大約1000萬隻狗和400萬隻貓被殺害食用，其中包括一些被偷的寵物。中國企業數據網站「天眼查」顯示，中國目前有近5000家企業的經營範圍含「狗肉」或「肉狗」，絕大多數為個體工商戶。從地域來看，大部分狗肉企業位於廣東、廣西和山東。

微博 河南 疫情

上一則

麻生訪台 中駐日大使促中日關係在正確軌道運行

下一則

糧倉泡湯 中國14億人恐「吃不飽」…恐推升國際糧價

延伸閱讀

具俊曄首爾豪宅內部曝光 中國網友：誰說光頭沒有錢

具俊曄首爾豪宅內部曝光 中國網友：誰說光頭沒有錢
PK查克柏格 馬斯克：將在平台X直播、收益全捐慈善機構

PK查克柏格 馬斯克：將在平台X直播、收益全捐慈善機構
鐵籠格鬥真要打？查克柏格後院放「這物」備戰 馬斯克宣布將在X平台直播

鐵籠格鬥真要打？查克柏格後院放「這物」備戰 馬斯克宣布將在X平台直播
動保意識抬頭…越南「吃狗肉」風氣退燒 河內一年倒300家店

動保意識抬頭…越南「吃狗肉」風氣退燒 河內一年倒300家店

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪