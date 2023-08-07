麻生訪台 中駐日大使促中日關係在正確軌道運行

圖為中國駐日本大使吳江浩7月4日在使館舉行記者會，就日本福島核汙染水排海闡述中方立場的資料照。（中新社）

日本 前首相、現任執政黨自民黨副總裁麻生太郎今日訪台，這是台日於1972年斷交後，日本執政黨官員最高級別訪問。中國駐日本大使吳江浩在一場研討會上稱，無論兩國關係遇到多大困難和阻力，都應該堅守初心，排除干擾，確保中日關係在正確軌道上運行。

中國駐日使館官網今日發布吳江浩5日出席紀念中日和平友好條約締結45周年研討會的致辭。吳江浩說，中日作為永遠近鄰，同為地區和世界重要國家，既有傳承兩國和平與友好的義務，也有防止世界陷入分裂對立的責任。首先要堅持互為合作伙伴、互不構成威脅。無論兩國關係遇到多大困難和阻力，都應該堅守初心，排除干擾，確保中日關係在正確軌道上運行。

吳江浩並呼籲中日要共同維護本地區來之不易的和平穩定局面，共同維護辛勤開創的區域合作成果，共同維護亞洲大家庭的團結，不允許任何國家或國家集團在我們的家園裡製造對立，挑起對抗。「這些人是要以亞洲的分裂、衝突和動盪謀取私利」。

吳江浩稱，中國將始終致力於推動構建人類命運共同體，踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為推動全球復甦發展、維護世界和平安寧、促進文明交流互鑒作出中國貢獻。中方願同日方加強在國際地區事務中的良性互動，向世界彰顯中日兩國負責任的應有姿態。