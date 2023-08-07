我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

車行買車挑時間 選對日子更能討價還價

「中國速度」 比亞迪第500萬輛新能源汽車即將完成

記者賴錦宏／即時報導
比亞迪宣布，比亞迪第500萬輛新能源汽車將於8月9日正式下線。圖為比亞迪在上個月長春車展的展位。（新華社）
比亞迪宣布，比亞迪第500萬輛新能源汽車將於8月9日正式下線。圖為比亞迪在上個月長春車展的展位。（新華社）

中國電動車大廠比亞迪宣布，比亞迪第500萬輛新能源汽車將於8月9日正式下線。陸媒表示，這項消息再次展示了「中國速度」的威力。

據《快科技》報導，從2008年第一輛比亞迪F3 DM發布，到2021年5月比亞迪完成第一個100萬輛新能源汽車下線，總共花費13年的時間。此後，隨著比亞迪產能快速擴張，從2021年5月到2022年11月的一年半，比亞迪完成了第300萬輛新能源汽車下線的目標。亦即，比亞迪生產200萬輛新能源汽車，僅花費一年半時間。

報導稱，從300萬輛到500萬輛，比亞迪用了9個月就再次宣布將達成第500萬輛新能源汽車的目標。換言之，這段期間，比亞迪平均每天就生產出7,407輛新能源汽車。

比亞迪造車為「中國速度」創下新定義。據悉，比亞迪的工廠分別坐落於廣東深圳、湖南長沙、陝西西安、河南鄭州等城市，目前已知的工廠共有9座，但部分工廠還在興建中，尚未開始投產。

報導指出，深圳廠是現階段比亞迪的主力生產基地，也是比亞迪的大本營，目前每月產能上限為3.5萬輛左右，日均生產量達到了1,100輛以上。

目前正在興建中的湖北襄陽廠是比亞迪的最後一座工廠，一期項目已於2022年4月27日開工建設，建成後年產值將達人民幣140億元。

河南 電動車 鄭州

上一則

中國百餘位醫院院長被查 一台設備回扣1600萬人民幣

下一則

麻生訪台 中駐日大使促中日關係在正確軌道運行

延伸閱讀

中國挺新能源車下鄉 減免購置稅 激勵比亞迪等造車勢力

中國挺新能源車下鄉 減免購置稅 激勵比亞迪等造車勢力
寧德、比亞迪電池市占衝75% 分居中國裝機量冠亞軍

寧德、比亞迪電池市占衝75% 分居中國裝機量冠亞軍
寧德時代上半年淨利207億 幾乎是比亞迪2倍

寧德時代上半年淨利207億 幾乎是比亞迪2倍
比亞迪印度設廠 與Megha合資電動車案被打回票

比亞迪印度設廠 與Megha合資電動車案被打回票

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜
李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…

李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…
存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情