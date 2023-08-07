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否認有佛山政府工作組進駐 碧桂園股價仍收跌7.69%

記者謝守真／即時報導
碧桂園7日否認遭政府工作組進駐傳言。儘管澄清傳聞，碧桂園7日股價仍收跌7.69%。（取自碧桂園官網）
碧桂園7日否認遭政府工作組進駐傳言。儘管澄清傳聞，碧桂園7日股價仍收跌7.69%。（取自碧桂園官網）

由於中國多地樓市持續低迷，導致中國最大房企開發商之一的碧桂園銷售出現滑坡，再次站在風口上。中國市場近期傳聞稱，佛山市副市長帶工作組進駐碧桂園，還有消息指出，該集團處於債務爆雷的邊緣。對此，該集團相關人士澄清，根本沒有副市長工作組進駐一事，有關傳言並不屬實。碧桂園股價、境內債價格明顯受壓，今日股價跌7.69%，報1.32港元。

綜合第一財經、香港經濟日報等陸港媒體，針對相關傳言，由於碧桂園僅以上述簡短回應，未能平息市場的不安，股價不僅下跌7.69%，早盤跌幅甚至一度超過9%。

而在債務方面，碧桂園控股旗下的碧桂園地產7日發布公告稱，已提前兌付10日到期之「20碧地02」未回售債券的本息，該債券票面利率為4.19%。

然而，碧桂園集團在債券方面7日多檔領跌，「21碧地01」跌超37%，臨時停牌；「16騰越02」下跌14%；「21碧地04」、「20碧地03」、「19碧地03」三支債券跌幅均在9%左右；「20碧地04」、「21碧地02」、「21碧地03」三檔債券跌幅均超5%。

據悉，有關於「碧桂園可能會債務違約的傳聞」已持續一段時間，在未來一段時間內該集團有多筆債務將到期。而報導引述知情人士透露，「鑑於短期內多筆債務到期，碧桂園現金流有一定壓力，但公司目前運營正常，正在積極尋求解決之道，還未出現債務違約」。

此前，碧桂園曾公開相關數據，截至去年年底，該集團擁有可動用現金為人民幣1,475.5億元，其中非受限制現金人民幣1,282.81億元。而對應的短期債務（一年內到期）則約人民幣937.08億元。

此外，今年7月，碧桂園權益合約銷售額下滑至人民幣120億元，比去年單月平均銷售水準呈幾乎腰斬。而至7月底，該集團累計實現權益合約銷售金額僅人民幣1,408.3億元而已。

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