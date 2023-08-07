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中國官員救災4死1失蹤 吉林書記：大力宣傳事蹟

中央社台北7日電
圖為吉林市消防救援支隊隊員用擔架移動民眾。(新華社)
圖為吉林市消防救援支隊隊員用擔架移動民眾。(新華社)

杜蘇芮颱風引發華北、東北嚴重洪災，吉林省舒蘭市4名因救災失蹤官員中的3人已證實罹難，而北京市門頭溝區龍泉鎮副鎮長劉捷也因救災而喪生。中共吉林省委書記景俊海今天指示，要大力宣傳3名舒蘭市犧牲公職人員的事蹟。

杜蘇芮颱風殘餘環流先後在北京、河北、黑龍江、吉林等省區造成嚴重洪災。其中，舒蘭市常務副市長駱旭東、舒蘭市人民武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規畫院高級工程師倪峰、舒蘭市府辦綜合二科科長張郅昭4日在救災時被大水沖走。其中駱旭東、周昆訓、倪峰等3人6日已被證實罹難，張郅昭下落仍不明。

另據北京青年報今天報導，北京市門頭溝區龍泉鎮副鎮長劉捷7月31日凌晨駕車前往洪災嚴重的三家店村，調度防汛搶險工作，但在中途下車提醒其他車主及施工人員避險時山洪暴發，劉捷當場被沖走，遺體8月1日上午被尋獲，消息在今天公布。

綜合上述訊息，中國地方官員因投入杜蘇芮颱風救災而罹難者累計已達4人，並有1人失蹤。

吉林省人民政府網今天發布新聞稿指出，景俊海今天對駱旭東、周昆訓、倪峰等3名罹難官員的因公犧牲表示沉痛悼念，並稱呼3人是「人民的英雄、時代的楷模」，擁有「堅定的信念、忘我的精神、赤誠的情懷、高尚的情操」。

景俊海同時要求吉林全省上下發揚「連續作戰精神」，匯聚團結奮鬥力量，「眾志成城堅決打贏防汛抗洪救災的硬仗」。相關部門要做好3名罹難官員的善後撫卹工作，「大力宣傳三名犧牲公職人員的事蹟」，並繼續做好張郅昭的搜救工作。

北京 洪災 中共

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