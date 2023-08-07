杜蘇芮重創中國產糧大省 學者警告恐致國際能源市場動盪

杜蘇芮颱風重創中國多個產糧大省，圖為黑龍江省哈爾濱市延壽縣部分農田日前慘遭洪水淹沒的景象。（新華社）

颱風杜蘇芮7月28日登陸福建晉江後，一路北上肆虐中國多個省份，中國商務部 研究院研究員梅新育指出， 中國從上半年全國總體偏旱快速轉為杜蘇芮在大片地區帶來數十年、上百年未見雨災，且災區不乏中國名列前茅的產糧大省，恐將對糧食市場造成衝擊，並可能通過一定機制、經過一定時滯後傳導至國際能源市場，引發國際能源市場動盪。

上海第一財經刊登梅新育的文章稱，今年上半年中國全國總體偏旱且高溫天氣明顯偏多。但7月28日上午杜蘇芮登陸福建晉江後，其颱風中心及殘留雲系一路北上，經過江西、安徽抵達北方，卻在華北和東北造成了相當程度上的旱澇急轉。

與此同時，長江中游的湘贛兩省在此次降雨進程中，降水量卻相對少許多，甚至不足以彌補去年嚴重連旱以來的水資源缺口。在京津冀正遭遇暴雨 襲擊之際，7月29日19時，洞庭湖城陵磯水位24.15米，比枯水位還低0.35米；鄱陽湖湖口水位11.95米，比低水位低0.05米。

梅新育表示，河北、河南 、山東、湖南、江西、山西和東北三省、內蒙古東部均系中國名列前茅的產糧大省，無論遭受超強暴雨重創還是降水不足，對中國糧食生產的負面影響都不可低估。

梅新育指出，河南糧食總產量與法國相當，超過俄烏衝突爆發前的烏克蘭；山東糧食產量與加拿大相當；江西、安徽兩省糧食產量都超過泰國。

去年長江流域遭遇自1961年有完整氣象觀測記錄以來最嚴重的乾旱，重創長江流域農業生產，需水量大的水稻生產受影響顯著。今年以來，湘贛兩省河流、湖泊、水庫水位回升不佳，在此次杜蘇芮雨災中降水相對不足，壓低兩省稻穀產量的概率不可低估。

梅新育稱，今年以來，全球氣候聖嬰現象已導致國際市場米價持續高漲，徘徊在11年高點附近。小麥市場上，中國夏糧減產與黑海運糧協議終止助推價格上漲，隨著杜蘇芮雨災對華北小麥秋收的損害顯現，預計將進一步增強國際市場小麥價格上漲壓力。

梅新育表示，由於今年中國夏糧產量仍處於高位，且國內糧食儲備充裕，上述因素不足以顯著推高中國國內糧食零售價格從而影響民生，但大多數國家特別是發展中國家，無力化解國際市場糧價波動的輸入性衝擊。

尤其值得關注的是，國際市場糧價持續猛漲常會在一些西亞、北非國家引爆大規模社會動盪和恐怖主義風險，進而導致國際油氣能源市場行情劇烈震盪。

梅新育稱，十年前，他就注意到國際市場糧價（小麥價格）上漲會引發西亞北非動盪的現象。因此，他呼籲中國官方，面對當前氣候和降雨變動、糧食產量與行情、西亞北非社會穩定性、國際油氣能源市場行情之間的相互作用和震盪，應及早做好防範。