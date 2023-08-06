我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普面臨3項刑事指控 轉播審判呼聲高漲

涿州洪災 中國官媒救災影像接連被指作假

暴雨重創黑龍江 中國今年沒有「五常米」可吃？

記者謝守真／即時報導
五常大米被被許多中國民眾視為中國稻米中的「頂流」。（取自第一財經）
五常大米被被許多中國民眾視為中國稻米中的「頂流」。（取自第一財經）

受「杜蘇芮」餘威影響，不只京津冀洪患肆虐，黑龍江、吉林等東北地區近日也出現強降雨。其中，出產中國「頂流」稻米的哈爾濱五常市，本月2日起累計雨量已超過100毫米，造成境內多處農田慘遭水淹，不少中國民眾因此擔心，今年會不會沒有五常大米可吃？

綜合第一財經、中新網等中媒報導，據中國官方資料顯示，五常市是哈爾濱下轄九縣（市）中耕地面積最大的縣級市，也是中國「水稻五強」縣之一。2022年，五常當地的大米年產量達192萬噸。

然而，近期受「杜蘇芮」殘餘環流影響，當地強降雨不斷，並造成嚴重災情，4日，五常市防汛抗旱指揮部辦公室發布消息指出，五常市轉移受災民眾近2萬人。目前五常當地暴雨已停歇，被轉移的當地農民也回到屯子，開始檢查損失。

五常市杜家鎮先鋒村呂家屯直播主「二成子」表示，「屯子裡目前很多地勢較低的地被水淹了，雖然雨停了，但很多稻田的苗還沒從水裡露出來，基本就絕產了」。他還表示，當地很多水田地現在還是一片汪洋。

二成子稱，自己共有三垧地（大約45畝），只有幾畝地倖存，一般而言一畝地能收1400斤水稻。2022年開始，水稻的價格有所上漲，以前水稻收購價格每斤約人民幣1元，去年漲到2元。他解釋，稻子原本還有一個月就要成熟秋收了，自己大概損失了人民幣10多萬元。如果是當地「包地種植」的農民，損失會更嚴重。

另，有農戶抱怨，家裡大概有28畝地，現在大部分稻田都泡在水裡，不知道能保住多少。他指出，一畝地成本人民幣700元，預估這次損失嚴重。

由於五常作為大米的主產地，不少中國網友也在網上紛紛詢問，「今年還能吃上五常大米嗎？」，「之後買到的五常大米難道都是假貨嗎？」。還有人發文寫到，「五常受災了，今年五常大米就算有也非常貴，我們暫時沒有漲價，但是餘量不多了，推薦大家能囤就囤吧，我已經囤好啦」。

不過，也有當地水稻種植農戶表示，今年的產量，多少會受影響，「但是絕產是不可能」。

受暴雨影響，不少中國民眾擔心，今年五常大米是否會減產和漲價。（取自澎湃新聞）
受暴雨影響，不少中國民眾擔心，今年五常大米是否會減產和漲價。（取自澎湃新聞）

暴雨

上一則

涿州洪災 中國官媒救災影像接連被指作假

延伸閱讀

南橫復通1年橋又毀 桃源3部落再成孤島拒援抗議

南橫復通1年橋又毀 桃源3部落再成孤島拒援抗議
送暖河北災區 有人趕製1.3萬顆饅頭、男大生送100包衛生巾

送暖河北災區 有人趕製1.3萬顆饅頭、男大生送100包衛生巾
河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死

河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死
中國東北強降雨 官方證實吉林舒蘭副市長失聯

中國東北強降雨 官方證實吉林舒蘭副市長失聯

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍
賭城「巨型眼球」LED燈嚇壞民眾 網友直呼怪異

賭城「巨型眼球」LED燈嚇壞民眾 網友直呼怪異
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租