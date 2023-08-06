暴雨重創黑龍江 中國今年沒有「五常米」可吃？

五常大米被被許多中國民眾視為中國稻米中的「頂流」。（取自第一財經）

受「杜蘇芮」餘威影響，不只京津冀洪患肆虐，黑龍江、吉林等東北地區近日也出現強降雨。其中，出產中國「頂流」稻米的哈爾濱五常市，本月2日起累計雨量已超過100毫米，造成境內多處農田慘遭水淹，不少中國民眾因此擔心，今年會不會沒有五常大米可吃？

綜合第一財經、中新網等中媒報導，據中國官方資料顯示，五常市是哈爾濱下轄九縣（市）中耕地面積最大的縣級市，也是中國「水稻五強」縣之一。2022年，五常當地的大米年產量達192萬噸。

然而，近期受「杜蘇芮」殘餘環流影響，當地強降雨不斷，並造成嚴重災情，4日，五常市防汛抗旱指揮部辦公室發布消息指出，五常市轉移受災民眾近2萬人。目前五常當地暴雨 已停歇，被轉移的當地農民也回到屯子，開始檢查損失。

五常市杜家鎮先鋒村呂家屯直播主「二成子」表示，「屯子裡目前很多地勢較低的地被水淹了，雖然雨停了，但很多稻田的苗還沒從水裡露出來，基本就絕產了」。他還表示，當地很多水田地現在還是一片汪洋。

二成子稱，自己共有三垧地（大約45畝），只有幾畝地倖存，一般而言一畝地能收1400斤水稻。2022年開始，水稻的價格有所上漲，以前水稻收購價格每斤約人民幣1元，去年漲到2元。他解釋，稻子原本還有一個月就要成熟秋收了，自己大概損失了人民幣10多萬元。如果是當地「包地種植」的農民，損失會更嚴重。

另，有農戶抱怨，家裡大概有28畝地，現在大部分稻田都泡在水裡，不知道能保住多少。他指出，一畝地成本人民幣700元，預估這次損失嚴重。

由於五常作為大米的主產地，不少中國網友也在網上紛紛詢問，「今年還能吃上五常大米嗎？」，「之後買到的五常大米難道都是假貨嗎？」。還有人發文寫到，「五常受災了，今年五常大米就算有也非常貴，我們暫時沒有漲價，但是餘量不多了，推薦大家能囤就囤吧，我已經囤好啦」。