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涿州洪災 中國官媒救災影像接連被指作假

涿州洪災 中國官媒救災影像接連被指作假

中央社台北6日電
央視新聞報導救援隊派遣直升機解救受困於頂樓的民眾，卻被發現路面積水根本不及轎車輪胎一半。 (截自網路央視畫面)
央視新聞報導救援隊派遣直升機解救受困於頂樓的民眾，卻被發現路面積水根本不及轎車輪胎一半。 (截自網路央視畫面)

河北涿州洪災嚴重，中國官媒企圖以影像凸顯官方積極救災，卻接連被抓包作假。其中包括，出動直升機吊掛頂樓災民處的積水卻只到腳踝；而消防員救災疲累睡著的照片，卻是3年前江蘇救災的舊照。

中國官方對涿州洪災處置不當、救援不力，甚至要求外地救援需持「邀請函」才能進入，而前往救援後又找理由加以驅趕的大量報導及爆料，近來在中國網路上流傳甚廣，引起眾多網友不滿，紛紛出言批評。部分敏感文字及影像更在官方屢屢刪除後，又被網友迅速貼上。

其中，官方在涿州救災中涉及作假的畫面，被許多眼尖的中國網友認出破綻並吐槽，不但成為眾人的笑柄，且引起更多的質疑與批評。

這些畫面中，央視新聞2日播出的一段影像頗具代表性。內容是，一架隸屬中國救援組織的直升機，飛到一處淹水民宅上方停留並拋下繩索，由隊員將樓頂上的災民一一吊上直升機，再運往安全地點安置，採訪記者則在直升機上拍攝過程。

但眼尖的網友發現，在畫面角落的民宅外，馬路上雖有積水，但水位只淹到汽車輪圈的下緣，且汽車旁就站著2名其他民眾，水位只淹到這2人的腳踝而已。

於是，有網友特地將這2人及汽車的畫面後製放大，人們才赫然發現，直升機救援的這棟民宅一帶根本不需要直升機救援，只要涉水就能通過。此後，對這項報導涉嫌作假的指責立刻湧現，讓央視頗感尷尬。

另一個更明顯的作假則源自河北省共青團。3日上午，河北省共青團微博貼出一張照片，畫面是一名年輕消防隊員疲累地癱坐在地上，背靠著一輛車的保險桿吃飯，吃到一半就打起瞌睡，圖說還寫著「致敬搶險一線最可愛的人」，並指照片來自河北省官媒河北日報。

然而，這張照片不久就被網友查出，其實是2020年7月17日江蘇省無錫市豪雨導致太湖水位上漲，一名年輕消防員邊吃飯邊打瞌睡被拍下的照片，並刊登在同年7月20日的人民日報微博帳號。

於是，河北省共青團及河北日報頓時成為眾矢之的，被眾多網友嘲笑及責罵，不少人寫專文指責此舉明顯作假。更有人諷刺說，2020年7月太湖邊一名消防員「手捧盒飯，吃著吃著睡著了。當他醒來時，已經是2023年8月3日河北抗洪救災第一線」。

在龐大壓力下，河北省共青團悄悄撤下這張照片，但未作出任何表態；而河北日報則公開道歉，聲稱「由於審核把關不嚴」而「錯誤發布了一條微視頻（影片），造成不良影響，向廣大網友致以真誠歉意」。

微博 洪災 保險

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