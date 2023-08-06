英媒指中國電動車或用於間諜活動 環球網批：危言聳聽

中國今年汽車出口強勁，但有英國官員擔憂，北京當局可能利用電動汽車收集情報。（新華社）

英國「每日電訊報」近日報導，英國官員擔憂中國將利用電動汽車收集英國情報，但為了盡早實現「零排放」目標，英國恐將被迫進口更多中國的電動車。對此，環球網引述網友評論稱，這番說辭被不少人認為「荒謬、愚蠢、危言聳聽，中國人為什麼要浪費時間監視英國人」。

英國每日電訊報引述英國政府消息人士的說法指出，擔心嵌入車輛的技術可能被用來收集大量訊息，包括位置數據、錄音和影片片段，同時也容易受到遠程干擾而無法使用，甚至被禁用。

報導還指出，一個英國跨黨派議員小組也警告其政府，英國正準備將其汽車市場的「關鍵基礎設施」控制權拱手讓給北京 ，並「帶來所有隨之而來的安全風險」，他們敦促英國政府採取行動防止中國對英國進行間諜 活動。

對此，中國鷹派官媒環球網6日報導寫到，英國每日電訊報又開始炒作「中國電動汽車監視風險」。它們實際上只是藉其政府消息人士和大臣所謂的擔憂，一再的渲染「中國進行間諜活動」。

報導還引述多位網友於每日電訊報該報導底下的留言稱，「荒謬」，並批評「每日電訊報編輯誠信水平與一個愚笨的、患妄想症的青春期You Tube博主一樣。這裡沒有引用可信的消息來源。只有一些隨機的思想泡沫」。

此外，部分網友的留言稱，「這是多麼愚蠢啊，中國又不是和所有汽車都有直接聯繫。他們把汽車和硬件交給這裡的製造商使用和維護。除非他們蠢到讓網絡出現漏洞，否則他們不可能進行間諜活動」。還有人直言，「危言聳聽。中國人為什麼要浪費時間監視英國人？他們肯定有更好的事情要做，除非他們這麼做是為了搞笑」。

另，報導最後還提及，英方先前干預中國企業在英國正常投資 合作的話題也是英媒頻繁炒作的議題。據悉，中國外交部去年11月曾表示，「英方泛化國家安全概念，濫用國家力量，直接干預中國企業在英正常投資合作，損害有關企業的合法權益，嚴重違背英方向來標榜的市場經濟原則和國際經貿規則」，對此中方堅決反對。