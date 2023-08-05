中國多地續建方艙醫院 成立不到1年企業得標惹議

圖為2022年建、位於海南省的方艙醫院。資料圖片。（新華社）

日前中國黑龍江省傳出仍在興建方艙醫院，中國媒體進一步調查發現，包含吉林、河南 等地也有相關建設招標，金額落在人民幣數百萬到千萬不等。其中多家得標廠商成立不到1年，引人疑竇。

黑龍江哈爾濱市、佳木斯市近日因為仍在興建方艙醫院而受到中國輿論關注，相關討論更一度衝上社群平台微博 的熱搜榜。其中哈爾濱市的建設資金來自專項債券 和地方財政自籌，高達人民幣1億8798萬元（約2622千萬美元），引起抨擊。

據第一財經進一步調查後發現，黑龍江省並不是個案，今年5月以來，中國許多地方政府仍持續發布和方艙醫院相關建設的專案招標和得標公告。這些專案多數為設備採購，部分為硬體建設，價格在人民幣百萬元到千萬元不等。

報導指出，僅僅今年7月，至少就有吉林、河南、寧夏、江西等地在進行方艙醫院相關專案招標。招標的項目除了設備採購外，更有「建設方艙醫院」的項目。除了這次受到關注的黑龍江兩個城市外，雲南的文山州、江西的上栗縣也都發布了千萬等級的招標案。

報導也點出了投標與得標企業似乎存在一些問題，包含部分得標的企業成立時間不到1年、同一專案的投標廠商公司註冊資料相同。

以哈爾濱方艙醫院3期項目的得標廠商「河南先領醫療器械有限公司」為例，成立於今年3月，並在河南省信陽市固始縣註冊。今年7月就以人民幣496萬元的金額標得哈爾濱方艙醫院3期的設備專案。

根據中國企業資訊整合平台「天眼查」顯示，與河南先領醫療器械有限公司共同競標而落選的「哈爾濱凡譽醫療器械有限公司」和「哈爾濱佳寧商貿有限公司」，兩家企業的公司註冊電話相同。

報導另列舉出多家成立不到1年便獲得方艙醫院相關標案的企業，包含成立於今年1月的上海彼博斯科貿有限公司，於7月6日以68.8萬元金額標得了寧夏中衛市的方艙醫院相關項目。

而成立於2022年9月的杭州湘雨醫療器械有限公司，今年7月以124.6萬元，標得吉林長春市傳染病醫院第一方艙醫院的升級項目。

針對中國全國多地仍在發布方艙醫院建設招標一事，在微博等社群平台上有不少批評，網友諷刺「國家的錢，真好掙」、「這體現了我國領導的高瞻遠矚，未雨綢繆」，也有人感嘆納稅錢被這樣花掉了，「就不能捐給災區嗎？」

此外，也有人表示可以理解照正式流程批下的經費必須要用在規定的地方，但是「剛成立的公司就能得標，怎麼解釋？」