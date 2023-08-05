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包含涿州在內全市泡水 河北保定10人死亡18人失聯

記者陳宥菘／即時報導
截至5日中午12時，河北省保定市全部22個縣、市、區都遭受洪澇災害，受災人口達110.69萬人，並有10人因災死亡，18人失聯，而涿州即為保定市內的縣級市。圖為日前涿州洪災受困的人員被陸續救出。(香港中通社)
截至5日中午12時，河北省保定市全部22個縣、市、區都遭受洪澇災害，受災人口達110.69萬人，並有10人因災死亡，18人失聯，而涿州即為保定市內的縣級市。圖為日前涿州洪災受困的人員被陸續救出。(香港中通社)

河北省保定市防汛抗旱指揮部指出，截至5日中午12時，保定市全部22個縣、市、區都遭受洪澇災害，受災人口達110.69萬人，並有10人因災死亡，18人失聯。值得注意的是，這次洪災的重災區涿州，即為保定市內的縣級市。

中國青年報報導，保定市防汛抗旱指揮部表示，杜蘇芮颱風殘流引起的強降雨因降雨持續時間長、累計雨量大，這波強降雨為保定全域帶來平均降水量353.1毫米，最大日降水量419.7毫米，超過了有記錄以來400.8毫米的歷史極值。強降雨期間，保定93座水庫中，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流，全市22個縣市區皆受遭受洪澇災害。

災情方面，截至5日12時，保定市全市受災人口110.69萬人，緊急轉移涉險群眾62.7萬人；累計因災死亡10人，失聯18人。農作物受災面積7.9萬公頃，其中絕收（完全沒有收成）面積1.61萬公頃。倒塌房屋4,448間，嚴重損壞房屋7,286間；水毀橋樑共計284座，農村公路水毀里程550多公里。預計直接經濟損失達人民幣169.95億元（約合新台幣750.6億元）。

據報導，保定日前因洪災阻斷交通、通訊聯繫的村莊，目前都已恢復對外聯繫，飲用水、食品、藥品等生活物資亦正在陸續運往受困地區，因災損毀的交通、電力、通訊等基礎設施正在加緊搶修。重災區涿州目前城區積水基本消退，正在抓緊清理淤泥、垃圾、雜物，恢復供水供電和通訊，排查建築風險隱患，期望讓避險撤離的民眾盡快返回家園。

報導指出，保定市正全面加強對塌方、滑坡、泥石流等地質災害的巡查預警，集中力量排查整治河流險工險段、大中型水庫風險隱患，嚴防發生次生災害，盡快恢復正常生產生活秩序。已完成救援任務的救援隊正在有序撤離。

截至5日中午12時，河北省保定市全部22個縣、市、區都遭受洪澇災害，受災人口達1...
截至5日中午12時，河北省保定市全部22個縣、市、區都遭受洪澇災害，受災人口達110.69萬人，並有10人因災死亡，18人失聯，而涿州即為保定市內的縣級市。圖為被洪水淹沒的涿州街道。(Getty Images)

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