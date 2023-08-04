暴雨襲擊東北 「中國糧倉」秋收泡湯

日前，黑龍江省尚志市發生強降雨，導致螞蟻河尚志市段水位上漲，城鎮部分地區出現內澇。(新華社)

颱風「杜蘇芮」帶來暴雨 肆虐河北等地，一路向北繼續襲擊「中國糧倉」東北，50年一遇大洪水 造成黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市、吉林省等多地村莊及稻田被淹沒。其中出產知名「五常大米」的哈爾濱五常市受災嚴重，即將秋收的水稻近半泡水，上游水庫又持續加大洩洪量，種植戶哭喊「再淹下去就要絕收了」。玉米生產大省吉林省也傳災情。東北糧倉正遭洪澇重創。

綜合文匯報、澎湃新聞報導，東北「接棒」北京 、河北成為新的強降雨中心，松花江上游河流將出現超過50年一遇洪水。暴雨引發洪水所經村屯有房屋被洪水沖走並有人遇難。五常市以及相鄰的吉林省舒蘭市等糧倉多地受災，農田倒灌。

「雨從前一天早上一直下到現在，大河兩岸的稻田基本浸泡在水中，受損嚴重。」3日傍晚，哈爾濱五常市一名水稻種植戶正忙著給稻田抽水。五常市安家鎮鐵西村民王先生種了近百畝五常稻花香，4日上午已近半被淹沒；王先生說，水稻正是孕穗、揚花期，不能淹水，「如果現提前點或再過幾天到灌漿期，淹水問題都不大。但這個時候被淹，結果就是會絕收。」

被淹沒的水稻（極目新聞／圖源：受訪者）

「一宿沒睡，結果還是沒有抵住洪水。」當地農民白女士說，「水太大了，今早看到洪水已沒過稻田，水面上漂滿了稻花，心裡已經涼透了。」她說，「眼看就要秋收，可撒了一年的錢可能一點也收不回來了。」。有農戶連夜補救，不斷加高稻田周圍的土壁，但水位的上漲速度仍遠遠超過人阻擋的速度。

五常市隸屬黑龍江省哈爾濱市，是商品糧食基地，全國水稻五強縣之一，「稻花香2號」優質水稻聞名全國，僅當地龍鳳山鎮年創社會總產值可達2億元（人民幣，下同）。

五常市營城子滿族鄉三哈村居民表示，3日晚21時各村屯接到通知，稱位於龍鳳山鎮蘭彩橋村上游的龍鳳山水庫將開閘洩洪，達每秒1200至1800立方米，要求村民撤離。此次受洩洪影響的區域，正是五常稻花香大米的主產區。

一名龍鳳山鎮農民說，大水已經進村屯、進房屋還倒灌稻田，一望無際的稻田全部被淹沒，水位還在持續上漲。當前正是水稻抽穗的關鍵時期，淹兩天就完蛋了，此時又要他們撤離不顧，「這下全完了」。

一名五常市農民直播稻田受災情況。(視頻截圖)

美國之音報導，作為玉米生產大省的吉林省，舒蘭市連續三天降雨量也已達484.7毫米，並造成1人遇難4人失聯，13.4萬人受災，農業災損尚未見統計。

不過舒蘭市開原鎮大興村村委會一名工作人員說，農田受損情況十分嚴重，無法估計損失，「我們農田種植以水稻為主，洪水將水稻完全淹沒了，在水裡泡了兩天，已經造成了絕收的情況。 」