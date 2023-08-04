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停航逾三年半 中國與南韓海上客運4航線將重啟

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國到南韓的海運客運，將於近日重啟。圖為執行仁川到威海、青島航線的威東航運輪船。（圖／取自威東航運微信公眾號）
中國到南韓的海運客運，將於近日重啟。圖為執行仁川到威海、青島航線的威東航運輪船。（圖／取自威東航運微信公眾號）

因新冠疫情影響，中國與周邊多個國家和地區的海運客運都受到衝擊而中斷。就南韓的部分，最新消息顯示，山東各城市到南韓的4條航線將於8月9日到11日分別重啟，這是3年7個月來首度恢復海上客運。

據韓聯社4日消息，往返平澤和威海的輪渡航線將於9日恢復通航；平澤至煙台、仁川至威海輪渡10日恢復通航；仁川至青島輪渡11日通航。此前每週往返2到3班的客滾船2020年初因疫情停止客運，只運送集裝箱貨物。

而根據執行往來中國與南韓的威東航運公司微信公眾號近日發布的公告，仁川到威海、青島的客運恢復後，分別都將是每周3班。至於票價，船公司目前的感恩特價是青島往返仁川為人民幣925元（約129美元）。據該公司消息，仁川到威海客運航線從2020年2月4日起停航迄今，停航前的1月則剛好是春節休航期間。

由於海上客運票價遠較機票便宜，因此是不少民眾降低成本的首選。不過，新冠疫情發生後，中國與日本、南韓、台灣等地的海運客運都面臨中斷，且恢復速度遠比航空客運還要來得緩慢，目前原先的客貨輪船仍僅剩下貨運功能。

執行上海到日本神戶港客運的「新鑑真輪」，則從2020年1月28日起就暫停接載旅客，目前其所隸屬的中日國際輪渡有限公司尚未公告任何復航訊息。這條航線係於1985年開闢，也是中國對外開放的第一個海上客運窗口。

而就兩岸的部分，曾有包括廈門到台中、廈門到基隆、平潭到台北、平潭到台中和浙江大麥嶼到基隆共5條海上客運航線，由「中遠之星」、「麗娜號」、「海峽號」等輪船航駛。

但2020年2月至今兩岸海上客運一直處於暫停營運的狀態。中國國台辦3月29日曾強調「我們高度重視並已全面做好相關準備。兩岸間恢復正常海上客運航線中國方面已不存在任何障礙」。不過台灣陸委會當時僅表示，「相關機關也會依整體新情勢進行綜合評估及規劃」。

航線 南韓 疫情

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