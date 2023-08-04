山東5律師聯名上書全國人大 建議廢除尋釁滋事罪

中國山東曉臨律師事務所5名律師2日聯名上書全國人大常委會法制工作委員會，建議廢除「尋釁滋事罪」。（圖截取自@于凱律師 微博）

中國山東曉臨律師事務所5名律師2日聯名上書全國人大常委會法制工作委員會，建議廢除「尋釁滋事罪」，創下以律師事務所名義要求廢除該法首例。此舉雖獲叫好，但法界也擔憂他們遭到打壓。

「尋釁滋事罪」在中國立法多年以來，成為行政與警察機關打壓民眾維權上訪的合法利器，因此被羅織刑罰的案件層出不窮，引發社會公憤。但中共 當局迄今對各界要求廢除的呼聲紋風不動。

一則「山東曉臨律師事務所上書全國人大『關於廢除尋釁滋事罪的立法建議』」今天在中國社群平台流傳。建議書全文顯示，曉臨律所5名合夥律師蘭慶洲、于凱、馬曉臨、于兆燕、張文鵬聯名上書，並蓋上律所的公章。

知名社會博主陸火今天在社群發文稱讚此舉為大勇，「山東這家律師事務所，實在太硬氣了！」

建議書指出，該所律師在多年執業過程中，辦理了數起尋釁滋事案，「深感尋釁滋事罪罪狀表述的模糊性，嚴重影響了公眾對權利義務的合理預期，損害了刑法的權威和公信力」。

建議書並指出，尋釁滋事罪來源於1979年刑法第160條規定的流氓罪，其從流氓罪中分解出來後，逐漸代替流氓罪，成為了新的「流氓罪」。在當前司法實踐中，尋釁滋事罪的存在，是導致執法機關選擇性執法的主要原因之一，一些處在行政處罰與刑事處罰模糊地帶的行為，大多被以尋釁滋事罪作為兜底條款進行處罰。

建議書提到，網路上發表失察言論的行為以及上訪、申訴、控告等行為，常常被指控尋釁滋事。實際上，如此指控不僅剝奪公民的言論自由權，使公權力缺乏監督，更違背了刑法的謙抑性原則。

建議書強調，尋釁滋事罪立法及司法解釋存在缺陷。該罪罪狀表述模糊，其中「隨意」、「任意」、「情節嚴重」、「情節惡劣」、「造成公共場所秩序嚴重混亂」等表述過於模糊，而這些又是認定該罪的關鍵構成要件，司法解釋也沒有消除該罪在犯罪界限認定上的模糊性。

山東曉臨律所主任于凱律師向陸火表示，本來不想寫這個材料的，也怕給律所惹麻煩。但是近期引起社會高度關注的幾起尋釁滋事案，安徽淮南朱玉珍發抖音 喊冤被控尋釁滋事案、吉林洮南村民私搭浮橋被判尋釁滋事案、「上訪媽媽」唐慧尋釁滋事案，「嚴重違背了天理、人情」。

于凱認為，實踐中，導致司法背離民意的根本原因之一，是尋釁滋事罪立法上存在的弊端，是該法律規定的模糊性，導致了司法的不確定性。

對於山東曉臨律所上書全國人大法工委建議廢除尋釁滋事罪，有法律從業人員表示，這家律所非常有擔當，不過，就怕當地司法局找這家律所的「麻煩」。

截至4日晚上9時，山東曉臨律所的公開上書尚未遭到審查刪除。