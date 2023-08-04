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黑龍江洪災嚴重 整棟房屋被沖走

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黑龍江洪災嚴重 整棟房屋被沖走

中央社台北4日電
黑龍江水災嚴重，洪水沖走房屋。(截取自自由亞洲電台推特)
黑龍江水災嚴重，洪水沖走房屋。(截取自自由亞洲電台推特)

中國黑龍江省因為連日暴雨引發洪水漫堤，哈爾濱轄內的尚志、五常等地淹水嚴重。牡丹江昨天深夜出現今年第一號洪水，威力驚人，滾滾洪流之中，還有露出屋頂的房屋被整棟沖走。

颱風杜蘇芮環流肆虐河北、北京後，繼續北上侵襲東北，黑龍江這兩天暴雨狂下不止，五常市朝陽村水文站累積降水量已經達到346.8毫米，將破歷史紀錄。

央視新聞報導，黑龍江今天早上再發出暴雨紅色預警。受降雨影響，牡丹江（二）站3日深夜11時水位229.01公尺，已超過警戒水位呈上漲趨勢，「牡丹江2023年第1號洪水」已形成。

綜合沸點視頻、澎湃新聞等媒體報導，黑龍江多條河流汛情嚴峻，牡丹江市東京城林業局爾站經營所生活區居民被洪水包圍，洪水裹挾著各種雜物滾滾流向下游，還有只露出屋頂的房屋被整棟沖走。

拍攝影片的民眾表示，房子都被沖沒了，車子、牲畜都被大水沖走，橋被沖塌了，救援隊進不去。

許多黑龍江網友表示，長這麼大，第一次看到有這麼大的洪水。

據報導，連續兩天暴雨造成以生產優質稻米著稱的五常市淪為水鄉澤國，許多農村房子幾近滅頂，農民說淹到看不見稻田了；市區道路變成河流，有大橋被沖毀。龍鳳山水庫昨天加大洩洪，加重當地災情，下游的5鄉鎮25個村屯人員被全部轉移。

尚志市因為螞蟻河洪流漫堤，一面坡鎮有多名民眾被困；今天主城區已汪洋一片，許多車輛被淹沒，只剩車頂。網路影片顯示，多輛卡車昨天冒險投河封堵缺口，司機在卡車入水前驚險跳車。

8月4日拍攝的尚志市一面坡鎮萬山村（無人機照片）。新華社
8月4日拍攝的尚志市一面坡鎮萬山村（無人機照片）。新華社

黑龍江當局通報，預計今天下午2時至明天晚上8時，哈爾濱全區、牡丹江全區有很高氣象風險引發山洪災害（紅色預警）。哈爾濱市防汛應急回應提升至一級，預計螞蟻河、拉林河將發生超50年一遇洪水過程；黑龍江省中午也將防汛應急回應提升至二級。

黑龍江省防汛抗旱指揮部辦公室發布通知稱，據水文部門監測預報顯示，截至今早8時，全省共有31座水庫超汛限0.01至4.81公尺運行，19條河流水位超過警戒線0.02至2.47公尺。這也代表洪災持續惡化。

氣象單位預估，東北強降雨未來還將持續1至2天，加上颱風卡努可能下週靠近，東北防汛形勢嚴峻。

洪水 暴雨 洪災

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