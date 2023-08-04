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中國洪災情慘重 美國駐北京大使發文慰問：盼早日恢復

特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國駐北京大使伯恩斯4日在推特表示慰問大陸災情。（圖／截自推特Ambassador Nicholas Burns）
美國駐北京大使伯恩斯4日在推特表示慰問大陸災情。（圖／截自推特Ambassador Nicholas Burns）

大陸華北京津冀地區、東北黑龍江與吉林，近日因為颱風殘餘環流影響釀致暴雨跟洪水，上百萬人被緊急疏散、受災則有數十萬人以上。對於慘重災情，美國駐北京大使伯恩斯4日中午於社群媒體發文表達慰問，並指出衷心向因為災情失去親愛的家人的家庭表示哀悼。

伯恩斯（Nicholas Burns）在推特上的發文指出，「向受到強降雨以及洪水影響的中國人民和社區致意，希望能早日恢復。在此我們也衷心向因為災情失去親愛的家人的家庭表示哀悼」。

大陸北京周遭這場暴雨，官方先前已表示是140年來最大的一場降雨。強降雨下的洩洪波及甚廣，據各地官方消息，各省已疏散將近150萬人，其中河北已疏散122.9萬人、天津疏散7.9萬人、北京疏散12.7萬人、黑龍江五常疏散6千人。死亡人數則已超過21人，受災民眾多達數十萬，多處地區仍在停水、停電、斷路、斷訊當中。財產損失則尚無整體統計。

北京市郊目前最待修復的是房山區。據一名位於北京東城區的飲用水商人4日向本報記者透露，房山因為自來水管線都斷了，這幾天市內的水商都不停往房山送水，以確保當地民眾的飲用需求。

除了伯恩斯之外，根據整理目前公開的消息，至少有巴基斯坦、越南、阿拉伯聯合大公國、土耳其等國已表態慰問。

巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）1日已對在北京持續的暴雨中喪生的寶貴生命表示哀悼；8月2日越南總理范明政向大陸總理李強致慰問電；8月2日，阿拉伯聯合大公國總統謝赫穆罕默德．本．扎耶德．阿勒納哈揚（Mohammedbin Zayed al-Nahyan）就大陸多地因暴雨引發洪澇災害而造成的多人遇難向大陸國家主席習近平致慰問電；土耳其駐北京使館也已經於8月3日晚間表示對洪災的人員傷亡跟財產損失之慰問。

就兩岸的部分，此前早在8月1日，總統府發言人林聿禪就已轉達總統蔡英文的關心與慰問，也表示「非常樂意」協助大陸的救災需要；而海基會也已致函海協會表示慰問，加上陸委會也有所表態。但是，大陸方面迄未有任何回應。

北京 暴雨 越南

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