又有新動作 解放軍東部戰區海軍艦艇赴東海實彈演練

圖為解放軍東部戰區所發布，其海軍艦艇編隊赴東海某海域實彈演練。（取自新浪微博）

中國人民解放軍 又有新動作！中評社3日消息指出，近日，解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊廈門艦、揚州艦、濱州艦等艦艇組成編隊，奔赴東海某海域開展實兵實彈演練，持續提昇實戰能力。

據港媒香港01報導，日前，解放軍在「八一」建軍節當天，在東部戰區官方微信 號發布了一以《底氣》為名的MV。對此，中國鷹派官媒環球時報分析稱，東部戰區公開的MV「進一步展示出中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，有堅定的意誌、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力幹涉『台獨』分裂圖謀，堅定維護台海地區和平穩定」。

此外，於解放軍「八一」建軍節當天，就美對台軍援一事，中國國防部 發言人譚克非表示，「中國人民解放軍密切關註台海形勢，始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定」。

另，中國極目新聞近期報導指出，解放軍空軍官方帳號2日晚發布一段影片，內容為東部戰區某旅「95後」飛行員李源通機組駕著殲-16戰機飛越寶島俯瞰台灣中央山脈。並稱，李源通「詩意大發」地唱起歌曲「我的戰鷹繞著寶島飛」，其中，歌詞中藉用詩人余光中的「鄉愁」來表達「期盼兩岸統一的心願」。