我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

疑是川普起訴書中「4號共謀」 克拉克為共和黨新星

中國降雨不斷 蘋果庫克：心繫受災區居民 將捐贈挺救災

記者謝守真／即時報導
蘋果公司執行長庫克3日於微博發文，向中國近期京津冀防汛救災的工作表達關心與支持。（取自庫克微博）
蘋果公司執行長庫克3日於微博發文，向中國近期京津冀防汛救災的工作表達關心與支持。（取自庫克微博）

近期，中國多地受暴雨侵襲成災，其中，災情最嚴重的為河北省，蓄滯洪區退水仍需1個月的時間。而消息也引起蘋果公司執行長庫克注意並在其微博發文，對近來中國京津冀防汛救災的工作表達關心與支持。

據環球網報導，庫克於3日在微博分別以中、英文寫到，「我們心係受嚴重暴雨洪澇影響的北京和河北省周邊地區的民眾。蘋果公司將捐贈及支持當地的救災工作」。

於此之前，庫克曾於今年3月25日前往中國訪問，並出席「中國發展高層論壇2023年年會」。當時庫克向媒體透露，他「非常高興能夠回到中國」。並說到，每一次訪問中國，都收穫良多。

中國近期受颱風「杜蘇芮」影響，連日在華北、黃淮等地出現極端降雨過程，其中，不少地區的海、河區域皆發生流域性較大的洪水，造成嚴重災害。而央視新聞客戶端消息顯示，自7月27日起，河北省大部出現強降雨過程，全省平均降雨量達137.4毫米，其中，最大降雨點位於邢台市臨城縣。直至2日起，中國京津冀等地的降水才明顯逐漸減緩，各地方政府正持續投入大量人力救援、處置。

此外，不只是蘋果公司將捐贈及支持當地的救災工作，澎湃新聞報導指出，1日、2日，中國網易、京東、騰訊、字節跳動、阿里巴巴、小米、星巴克、理想汽車、比亞迪等多家企業，也有錢出錢有力出力，陸續捐款、捐物用於此次防汛救災。而公開訊息更顯示，上述企業捐贈的總價值額度已超過人民幣3.7億元。

圖為蘋果公司執行長庫克。（路透）
圖為蘋果公司執行長庫克。（路透）

庫克 暴雨 微博

上一則

裴洛西訪台周年 中國空軍發影片：我的戰鷹繞著寶島飛

下一則

栗戰書女兒獲任香港「太平紳士」 被爆擁赤柱豪宅

延伸閱讀

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元
杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水

杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水
一分鐘看加州／解決水資源和野火問題 海狸翻紅

一分鐘看加州／解決水資源和野火問題 海狸翻紅
全美最高薪CEO 庫克只排第10

全美最高薪CEO 庫克只排第10

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09

超人氣

更多 >
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事
台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤