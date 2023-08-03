中國降雨不斷 蘋果庫克：心繫受災區居民 將捐贈挺救災

蘋果公司執行長庫克3日於微博發文，向中國近期京津冀防汛救災的工作表達關心與支持。（取自庫克微博）

近期，中國多地受暴雨 侵襲成災，其中，災情最嚴重的為河北省，蓄滯洪區退水仍需1個月的時間。而消息也引起蘋果公司執行長庫克 注意並在其微博 發文，對近來中國京津冀防汛救災的工作表達關心與支持。

據環球網報導，庫克於3日在微博分別以中、英文寫到，「我們心係受嚴重暴雨洪澇影響的北京和河北省周邊地區的民眾。蘋果公司將捐贈及支持當地的救災工作」。

於此之前，庫克曾於今年3月25日前往中國訪問，並出席「中國發展高層論壇2023年年會」。當時庫克向媒體透露，他「非常高興能夠回到中國」。並說到，每一次訪問中國，都收穫良多。

中國近期受颱風「杜蘇芮」影響，連日在華北、黃淮等地出現極端降雨過程，其中，不少地區的海、河區域皆發生流域性較大的洪水，造成嚴重災害。而央視新聞客戶端消息顯示，自7月27日起，河北省大部出現強降雨過程，全省平均降雨量達137.4毫米，其中，最大降雨點位於邢台市臨城縣。直至2日起，中國京津冀等地的降水才明顯逐漸減緩，各地方政府正持續投入大量人力救援、處置。