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賴清德將過境美國 中國外交部、國台辦接連發聲

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國台辦間針對賴清德訪問巴拉圭時將過境美國，再度表態堅決反對的立場。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦間針對賴清德訪問巴拉圭時將過境美國，再度表態堅決反對的立場。（記者廖士鋒／攝影）

台灣副總統兼民進黨總統候選人賴清德即將於8月12日出訪巴拉圭，並過境紐約、舊金山。對此中國國台辦3日晚間表示，堅決反對賴清德「以任何由頭、任何形式竄美活動」，要求美國應恪守一中原則和三公報規定。

國台辦發言人陳斌華3日晚間以答記者問，就「民進黨當局宣布賴清德過境美國」重申上述立場，且批評賴清德「頑固堅持『台獨』分裂立場」，公然宣稱自已是「務實『台獨』工作者」。陳斌華強調，賴清德「過境竄美的目的是『倚美謀獨』，是在兌現其『走入白宮』的『台獨』承諾，並為個人謀取選舉私利，最終損害的是島內民眾利益，破壞台海地區和平穩定」。

在國台辦表態的數分鐘前，中國外交部也就「台灣地區副領導人賴清德」過境美國一事發布答記者問，表示堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

中國外交部敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實履行美國領導人作出的不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，不得安排賴清德「過境竄美」。上述官方表態並指，「將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。

雖然台總統、副總統出訪過境美國一直是常態，但中國近年則不再低調，尤其對賴清德此次過境美國，中國官方態度相當強硬。此前國台辦、外交部分別已在7月19日、7月17日表態堅決反對的立場，並強調已向美方提出嚴正交涉。當時國台辦批評，所謂「務實台獨工作者」就是台海和平穩定的「麻煩製造者」。

賴清德 民進黨 一中原則

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