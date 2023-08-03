黑龍江暴雨釀橋梁坍塌2車落水 大量稻田被淹沒

黑龍江一橋梁塌陷，行駛中的汽車墜落。(擷自推特)

中國北方降雨重心轉移至東北，其中，黑龍江省2日起迎來降雨天氣，尤其哈爾濱、牡丹江遭遇強降雨，目前造成牡丹江至哈爾濱方向一處高速公路橋梁，因路基被沖毀橋面塌陷，行經的兩輛汽車落水被困，另在盛產稻米的五常市，有大量稻田被淹沒，財產損失待洪水 退去後統計。

據中新網，自2日凌晨開始，黑龍江省南部地區出現暴雨 、大暴雨，2日零時至3日8時，有313個氣象站累計降雨量超100毫米，其中阿城、尚志、海林、五常等地25個氣象站超過200毫米。

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中國官方預計，8月3日至5日，黑龍江省大部地區仍有明顯降雨，個別鄉鎮累計降雨量將在150毫米以上。為此，黑龍江省氣象台3日15時30分時，已發布暴雨紅色預警信號，黑龍江省防汛抗旱指揮部決定將防汛四級應急響應提升至三級。

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值得注意的是，黑龍江省公安廳高速公路交通管理局通報，受降雨影響，8月3日8時50分左右，哈牡高速牡丹江至哈爾濱方向253公里—254公里附近路段橋梁部分路基被洪水沖毀，發生塌陷，導致道路交通中斷。

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有經過的中國民眾反映，塌陷事發後不到5分鐘，有車輛意外墜入塌陷處。網傳畫面顯示，有兩輛汽車從塌陷處掉入水中，一輛黑色汽車車頭已被淹沒，另一輛白色汽車側翻，被淹沒一半車身。

新京報報導稱，白色車輛駕駛員已被合力救起，至於另一輛黑色車輛，中國高速公路交警也稱暫無造成人員傷亡。

另，作為中國稻米重要產地的黑龍江省哈爾濱市轄下縣級市五常，3日因強降雨，也導致部分鄉鎮遭遇山洪。中媒發布畫面顯示，由於洪水漲勢迅猛，和公路齊平，大量稻田被淹，地勢較低的房屋也漫入洪水，村民正被撤離。