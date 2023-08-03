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布林肯邀王毅訪美 中國外交部：願意繼續溝通

記者謝守真／即時報導
圖為美國國務卿布林肯與中共中央外事辦主任王毅，在出席東協外長會議時於7月13日舉行會談。（Getty Images）
圖為美國國務卿布林肯與中共中央外事辦主任王毅，在出席東協外長會議時於7月13日舉行會談。（Getty Images）

美國國務院1日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已正式向再次擔任中國外交部長的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅提出訪問華府的邀請。對此，中國外交部3日表示，北京願意就有關計劃繼續與美國「保持溝通」。

據路透社報導，中國外交部3日就其針對王毅接下來是否可能訪問美國一事僅做出上述簡短回應，並未進一步詳細說明。並稱中美兩國會對王毅獲邀訪美的事項繼續溝通。

而對於王毅訪美時間等相關問題，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於當地時間1日曾表示，這個問題將留給中國回覆，但他透露，「美方預期北京會接受邀約，也預期訪問會發生」，但尚未安排時間。

米勒還提到，華府已向王毅「遞出邀請函」，並指其國務卿布林肯先前對秦剛提出的訪美邀請，「已『正式移轉』給王毅」。

此外，米勒還透露，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）及白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）於7月31日與中國外交部北美大洋洲司長楊濤會晤時，也有提出有關邀請。

而就楊濤與康達及貝莎蘭的會面，中國外交部官網也於2日發布訊息說明，楊濤闡述了「中方在台灣問題上的嚴正立場」。並與康達、貝莎蘭等人圍繞在中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入、建設性交換了意見。不過，並未提及與王毅是否訪美的相關訊息。

此前，美國國務卿布林肯6月訪華時，曾邀請時任外長秦剛訪問華府，而秦剛當時則表示願在雙方方便時訪美，但隨後便在7月25日遭到免職，其空缺由王毅再次擔任。

王毅 國務院 秦剛

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