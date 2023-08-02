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「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

京津冀強降雨不斷 河北蓄滯洪區退水仍需1個月

記者謝守真／即時報導
河北當局救援人員挺進災區。（取自央視新聞）
河北當局救援人員挺進災區。（取自央視新聞）

受颱風杜蘇芮影響，大陸京津冀地區迎來極端強降雨天氣後，不少地區災情慘重。其中，河北涿州成為重災區。而為了分洩洪水，河北已陸續啟用七處蓄滯洪區。河北省應急管理廳2日深夜通報，截至目前，該省共轉移民眾122.9萬人。

綜合央視新聞、界面新聞等陸媒報導，河北省應急管理廳消息稱，河北已陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東淀等7處蓄滯洪區，分減洪水約18億立方公尺。截至目前，河北共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。

民眾在河北省涿州市職教中心安置點內將手機充電。（取自新華社）
民眾在河北省涿州市職教中心安置點內將手機充電。（取自新華社）

河北省水利廳副廳長李娜表示，本次涿州降雨量非常大，全市平均降雨量達398毫米，其中，在涿州有多條河流匯入。而北拒馬河上游來水最大洪峰達每秒4,500立方公尺，北京房山區的琉璃河和小清河的來水也超過每秒3,000立方公尺。「多股水在涿州匯入，極大影響當地防洪，『可以說用水漫涿州來形容』，預測後期還有3億到4億立方公尺的水要過境涿州」。

8月1日，被河北當局安置的民眾在涿州市職教中心安置點內休息。（取自新華社）
8月1日，被河北當局安置的民眾在涿州市職教中心安置點內休息。（取自新華社）

李娜進一步稱，降雨已經停止了，河道水位持續回落，但「蓄滯洪區退水還需要一段時間，預料地勢高的地方一星期就會退水」，尤其對於地勢低的區域，如一些耕地來說，退水還是有一定時間，「總的時間大約在一個月」。

此外，報導稱，針對受災嚴重的涿州市，河北省應急管理廳連夜派員赴涿州指導搶險救援工作。連續調運防汛子堤、防汛搶險舟、大流量排水搶險車等物資裝備，緊急支援涿州、廊坊、饒陽等地搶險救援。

而據河北省防汛抗旱指揮部相關負責人表示，本輪降雨過程尚未結束，局地仍有強降雨發生，水庫下泄流量仍處於高位，行洪滯洪還在繼續，防汛形勢依然嚴峻。目前，河北當局共出動搶救單位4705隊逾10萬人，累計派出2217個工作組前往強降雨區域。

據了解，河北本次強降雨自7月27日上午8時至8月2日上午8時之間，持續近144個小時，全省平均降雨量達146.2毫米，相當於河北全省大中型水庫總庫容的至少2倍多。

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