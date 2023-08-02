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「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談

記者謝守真／即時報導
7月31日，中國外交部美大司司長楊濤在華府與美國國務院亞太助卿康達與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭會晤。圖為美國國務卿布林肯6月18日訪北京時，楊濤前往接機。(美聯社)
7月31日，中國外交部美大司司長楊濤在華府與美國國務院亞太助卿康達與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭會晤。圖為美國國務卿布林肯6月18日訪北京時，楊濤前往接機。(美聯社)

在秦剛下台後，王毅回鍋接任中國外交部長之際，美國國防部於當地時間2日表示，五角大廈負責亞洲事務的高級官員與中國外交部官員展開了會談。

據路透報導，美國國防部發言人在聲明中指出，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與中國外交部美大司司長楊濤討論了「美中防衛關係」，以及區域安全議題。

美國國防布發言人於聲明中稱， 「瑞特納在對話中強調，美方將繼續致力維持與中華人民共和國的軍事交流管道的暢通」。

此前，7月31日，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤也於華府，與美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），以及白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）舉行工作磋商。

而據中國外交部網站2日也發布訊息說明此事稱，楊濤闡述了「中方在台灣問題上的嚴正立場」。並與康達、貝莎蘭等人圍繞在中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入、建設性交換了意見。

值得注意的是，本次會晤是中國外交部長異動後，中美高級外交官員首次互動。美國國務院也已於當地時間7月31日發出聲明，表示中美雙邊舉行坦率、實質和富有成效的討論，交換針對一系列雙邊、區域和國際議題的觀點，包含俄烏戰爭及兩岸議題。

此外，美國國務院發言人米勒在8月1日就是否邀請中國外長訪美透露，「在美國國務院前一日會晤楊濤時，已邀請中國外長王毅訪問華府，邀請函已遞出，但還沒敲定具體訪問時間」。

國務院 國防部 王毅

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