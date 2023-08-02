罕見對話 美國五角大廈與中國外交部高層會談
在秦剛下台後，王毅回鍋接任中國外交部長之際，美國國防部於當地時間2日表示，五角大廈負責亞洲事務的高級官員與中國外交部官員展開了會談。
據路透報導，美國國防部發言人在聲明中指出，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與中國外交部美大司司長楊濤討論了「美中防衛關係」，以及區域安全議題。
美國國防布發言人於聲明中稱， 「瑞特納在對話中強調，美方將繼續致力維持與中華人民共和國的軍事交流管道的暢通」。
此前，7月31日，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤也於華府，與美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），以及白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）舉行工作磋商。
而據中國外交部網站2日也發布訊息說明此事稱，楊濤闡述了「中方在台灣問題上的嚴正立場」。並與康達、貝莎蘭等人圍繞在中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入、建設性交換了意見。
值得注意的是，本次會晤是中國外交部長異動後，中美高級外交官員首次互動。美國國務院也已於當地時間7月31日發出聲明，表示中美雙邊舉行坦率、實質和富有成效的討論，交換針對一系列雙邊、區域和國際議題的觀點，包含俄烏戰爭及兩岸議題。
此外，美國國務院發言人米勒在8月1日就是否邀請中國外長訪美透露，「在美國國務院前一日會晤楊濤時，已邀請中國外長王毅訪問華府，邀請函已遞出，但還沒敲定具體訪問時間」。
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