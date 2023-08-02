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人行新行長第1個重大指示：下調房貸利率、降首付

記者陳宥菘／即時報導
中國人行行長潘功勝。（取材自中國人行官網）
中國人行行長潘功勝。（取材自中國人行官網）

潘功勝在正式出任中國人民銀行（中國央行）行長後，首次作出的重大政策指示就重點針對房地產市場。

潘功勝要求，要繼續引導個人住房貸款利率和自備款比率下調。更受關注的是，他並提出，要指導商業銀行有序調整現有房貸款利率。

上海第一財經報導，中指研究院指數事業部總經理曹晶晶指出，下調房貸利率和降首付（自備款）是降低居民購房門檻和購房成本的重要舉措。

據人行網站消息，人行與國家外匯管理局1日召開2023年下半年工作會議，潘功勝以中國人民銀行黨委書記、行長，國家外匯管理局黨組書記、局長身分出席會議並講話。

關於下半年工作，會議共提及六方面議題，但中國官方媒體報導時都著重於潘功勝關於「支持房地產市場平穩健康發展」的談話。

他提出，要保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。因城施策精準實施差別化住房信貸政策，引導個人住房貸款利率和首付比例下行，指導商業銀行有序調整存量個人住房貸款利率。

據統計，7月，中國重點城市首購平均房貸利率已降至3.9%，較2021年的高點下調逾150個基點，大幅降低民眾購屋成本。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，潘功勝關於下半年六項工作安排中，房地產是唯一具體提及的產業經濟，顯示金融部門對房地產業將展開大力度支持。

潘功勝關於房市的其中一項談話是調整存量房貸利率，即現有房貸利率。對此，中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，這將能有效降低購房者負擔，有助於穩定房地產市場、穩定房貸規模，同時也有助於降低民眾還貸壓力，推動恢復和擴大消費，進而穩定經濟增長。

利率 房地產 貸款

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