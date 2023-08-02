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傳捲入孫政才案 沈棟前妻段偉紅 消失6年後現身

記者賴錦宏／即時報導
段偉紅以「凱風公益基金會理事長」身分，於5月12日參加南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動。（取自《中國長期照護》微信公眾號）
段偉紅以「凱風公益基金會理事長」身分，於5月12日參加南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動。（取自《中國長期照護》微信公眾號）

被指「與落馬前政治局委員、前重慶市委書記孫政才關係密切」，與溫家寶家族有諸多生意往來的中國女富商段偉紅，在消失6年後，近日傳出已在南京、福建公開亮相。

據「中國長期照護」微信公眾號報導，5月12日下午，凱風公益基金會理事長段偉紅、凱風公益基金會秘書長甘東宇蒞臨南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動並參觀交流。

另據「屏南振興鄉村研究院」微信公眾號報導，6月30日至7月3日期間，凱風公益基金會理事長、創始人段偉紅，凱風公益基金會秘書長甘東宇等一行，參觀了四坪村、龍潭村、前汾溪村、廈地村等，實地調研了解福建屏南縣以文創推進鄉村振興的歷程，深入了解屏南縣在鄉村人才振興方面的經驗做法。

54歲的著名女富商段偉紅在2017年9月失聯。財新傳媒當時報導，段偉紅因涉及前政治局委員、重慶市委書記孫政才貪腐案而被查，孫政才擔任吉林省委書記期間，協助她拿下京城黃金地帶華都中心項目。《紐約時報》也曾經報導，她和某位前領導人家族關係密切。

段偉紅失聯後，其前夫沈棟於2021年前夫出版《紅色輪盤》（Red Roulette），訴說與段偉紅在中國經商時的官商內幕。沈棟今年7月13日也曾前往美國眾議院美中戰略競爭特別委員會，就「在華經商的風險與挑戰」作證。

微信 紐約時報 眾議院

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