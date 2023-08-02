WSJ：中國封鎖幣安卻成最大市場 單月交易額900億美元
「華爾街日報」引述公司內部數據和現任與前任員工報導，全球最大加密貨幣交易所幣安在中國的用戶單月加密貨幣相關資產交易額達900億美元。
路透引述華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，這些交易讓中國成為幣安（Binance）迄今最大的市場，占全球交易量20%，其中未計大型交易商的交易。報導中未敘明這些交易的月份。不過，加密貨幣交易自2021年起在中國屬於非法行為。
幣安雖從中國起家，但在北京當局2017年打壓加密貨幣產業後，便退出中國。幣安未立即回應路透針對華爾街日報報導尋求評論的請求。
幣安發言人告訴華爾街日報：「幣安網站在中國遭封鎖，在中國的用戶無法使用。」
幣安也遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）和美國證券管理委員會（SEC）盯上。
CFTC指控幣安是非法的交易所、法規遵循計畫不實；SEC則對幣安和執行長趙長鵬提出指控，稱幣安浮報交易量，挪用客戶資產，未限制美國客戶使用平台，並在市場監控方面誤導投資人。
路透曾報導，美國司法部已針對幣安可能涉及洗錢和違反制裁行為，展開調查。
上一則
誇張 涿州外地救援隊遲未到是因公章沖走無法發函
下一則
FB留言