我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／火箭軍出事、神秘病毒實驗室、川普杭特官司

批惠譽降評怪異 克魯曼：財政擴張避免再陷失落10年

杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水

中央社台北2日電
黑龍江哈爾濱2日降雨導致市區內道路多處積水，給民眾出行造成影響。香港中通社
黑龍江哈爾濱2日降雨導致市區內道路多處積水，給民眾出行造成影響。香港中通社

杜蘇芮颱風環流侵襲北京、河北釀成重大災情後，昨夜起侵襲中國東北。黑龍江省會哈爾濱市內今天降下豪雨，市內多個地區出現嚴重淹水，許多車輛拋錨。黑龍江省氣象台及省內多個地區已發布暴雨紅色預警。

中國氣象單位今晨發布預警，指杜蘇芮颱風殘餘環流已從華北轉往東北，黑龍江、吉林兩省將受到影響。據中國媒體報導，哈爾濱市約自今天上午開始降下豪雨。到下午1時過後，阿城區牛樣溝水文站降雨量已超過100毫米，轄下五常市拉林鎮水文站也達97.6毫米，預料多地雨量都將突破100毫米大關。

在此之前，位在哈爾濱市中心的中央大街「防洪紀念塔」附近，上午11時30分即出現大面積淹水，大水並從地下通道處漫出。救援人員約在20分鐘趕往現場，由於水勢不小，救援人員在現場進行防澇築堤，再啟動抽水設備。

進入中午，哈爾濱市內雨勢加大，城區多個路段出現淹水，民眾反映水深及膝，導致通行受阻，更有不少車輛拋錨被困水中，造成不少路段交通嚴重堵塞。大量的垃圾則順著水流漂入街道，附近的商家除了忙著將物品搬往高處並舀水，還要清理漂來的垃圾。

此外，哈爾濱市空中交通也因豪雨受到影響，至中午12時30分，已有40個航班延誤，機場已為此啟動航班延誤響應。

而黑龍江省官方已要求降下豪雨地區除特殊行業外停止集會、停課、停業，立即暫停戶外作業。政府及相關部門要做好防暴雨應急和搶險工作，及時轉移危險區域人員。

哈爾濱水務發展集團中午為此緊急發布市內「易積水路段及內澇風險點位」名單，多達80處。同時，全市防汛應急響應也自中午12時起從4級提升至3級。

根據預測，哈爾濱市部分地區降雨量最高恐達250毫米，多個地區也將在100至200毫米，其他區域也有40至100毫米。

黑龍江哈爾濱2日降雨導致市區內道路多處積水，給民眾出行造成影響。中新社
黑龍江哈爾濱2日降雨導致市區內道路多處積水，給民眾出行造成影響。中新社

暴雨 北京

上一則

瑞幸咖啡Q2財報營收逾8億美元 首超星巴克中國

延伸閱讀

北京河北洪災前 官方出版習近平治水論述引譏諷

北京河北洪災前 官方出版習近平治水論述引譏諷
洩洪保北京？大水圍困河北：涿州13萬人受災 全城呼救

洩洪保北京？大水圍困河北：涿州13萬人受災 全城呼救
墾丁潛客最愛 60公分硨磲貝遭巨浪衝毀

墾丁潛客最愛 60公分硨磲貝遭巨浪衝毀
超強颱風卡努來襲 預計2日浙江沿海登陸

超強颱風卡努來襲 預計2日浙江沿海登陸

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30

超人氣

更多 >
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑
江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」

江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的