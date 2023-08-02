杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水

黑龍江哈爾濱2日降雨導致市區內道路多處積水，給民眾出行造成影響。香港中通社

杜蘇芮颱風環流侵襲北京 、河北釀成重大災情後，昨夜起侵襲中國東北。黑龍江省會哈爾濱市內今天降下豪雨，市內多個地區出現嚴重淹水，許多車輛拋錨。黑龍江省氣象台及省內多個地區已發布暴雨 紅色預警。

中國氣象單位今晨發布預警，指杜蘇芮颱風殘餘環流已從華北轉往東北，黑龍江、吉林兩省將受到影響。據中國媒體報導，哈爾濱市約自今天上午開始降下豪雨。到下午1時過後，阿城區牛樣溝水文站降雨量已超過100毫米，轄下五常市拉林鎮水文站也達97.6毫米，預料多地雨量都將突破100毫米大關。

在此之前，位在哈爾濱市中心的中央大街「防洪紀念塔」附近，上午11時30分即出現大面積淹水，大水並從地下通道處漫出。救援人員約在20分鐘趕往現場，由於水勢不小，救援人員在現場進行防澇築堤，再啟動抽水設備。

進入中午，哈爾濱市內雨勢加大，城區多個路段出現淹水，民眾反映水深及膝，導致通行受阻，更有不少車輛拋錨被困水中，造成不少路段交通嚴重堵塞。大量的垃圾則順著水流漂入街道，附近的商家除了忙著將物品搬往高處並舀水，還要清理漂來的垃圾。

此外，哈爾濱市空中交通也因豪雨受到影響，至中午12時30分，已有40個航班延誤，機場已為此啟動航班延誤響應。

而黑龍江省官方已要求降下豪雨地區除特殊行業外停止集會、停課、停業，立即暫停戶外作業。政府及相關部門要做好防暴雨應急和搶險工作，及時轉移危險區域人員。

哈爾濱水務發展集團中午為此緊急發布市內「易積水路段及內澇風險點位」名單，多達80處。同時，全市防汛應急響應也自中午12時起從4級提升至3級。