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瑞幸咖啡Q2財報營收逾8億美元 首超星巴克中國

記者林茂仁／即時報導
瑞幸咖啡Q2財報營收人民幣62億元（約8.6億美元），首超星巴克中國。中新社
瑞幸咖啡Q2財報營收人民幣62億元（約8.6億美元），首超星巴克中國。中新社

瑞幸咖啡今年第2季財報出爐，營收人民幣62億元（約8.6億美元），年增88%，首度超過星巴克中國在中國市場營收8.2億美元，瑞幸第2季轉虧為盈，歸屬母公司淨利潤人民幣9.9億元（約1.4億美元），在美國會計準則（GAAP）下營業利潤為11.73億元，營業利潤率為18.9%，創歷史新高。

值得注意的是，瑞幸咖啡在今年第2季就新開1,485家店，包含五家新加坡店，另外，瑞幸咖啡的第1萬家店在今年6月於廈門開業，截至6月底，瑞幸咖啡的總店數1萬836家，其中包括7,188家自營店和3,648家聯營店。

瑞幸咖啡財報資料顯示，今年第2季的月均交易客戶數為4,307萬人，年增107.9%；其自營店營收人民幣44.9億元，年增85.2%；自營店利潤人民幣13億元；聯營店營收人民幣14.8億元，年增91.1%。

在第2季財報的電話會上，瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一說，今年上半年，提前完成店數突破1萬家的里程碑，中國咖啡市場正在加速發展，咖啡消費市場潛力巨大，瑞幸咖啡的店面規模還有很大的拓展空間，未來相當長一段時期，還會加快自營和聯營店的拓展速度，也將通過模式創新，進一步優化店面布局。

郭謹一表示，關注客戶價值，是瑞幸永恆的追求，會將成本優勢轉化為對消費者的長期回饋，既讓消費者獲得實實在在的優惠，又進一步擴大瑞幸咖啡的市場占有率和品牌影響力，持續推動和加速中國咖啡市場的發展。長期來看，瑞幸咖啡完全有能力讓消費者喝到好喝不貴的高品質咖啡的同時，讓公司的利潤率保持在合理區間，實現公司長期穩健可持續發展。

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