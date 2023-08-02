中國前男足教練李鐵確認涉賄 遭提起公訴

李鐵過去是中國足球運動員的傑出代表，曾代表中國國家隊參加過2002韓日世界杯。(中新社)

去年11月中國男足主教練李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，引爆中國足壇反腐風暴後，據央視新聞2日發布，李鐵被查一案偵查終結，湖北咸寧檢察院已依法向咸寧市中級法院提起公訴，理由是李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案。

據央視新聞，李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局調查、偵查終結，移送檢察機關審查起訴。

央視報導，經湖北省人民檢察院指定，由咸寧市人民檢察院併案審查起訴。近日，咸寧市人民檢察院已依法向咸寧市中級人民法院提起公訴。

去年11月，李鐵因涉嫌嚴重違法被查，開啟中國足協反腐風暴，如今據中國官方內容，確認李鐵是因涉賄被查。

目前，中國足壇已有13人被查，包含最近的是7月中下旬被查的中國足球 協會技術部部長譚海、戰略規劃部部長戚軍，兩人都涉嫌嚴重違紀違法，其它還包含前中國足協主席、正副祕書長、多個部門的部長，甚至是中國國家體育總局相關官員等人紛紛落馬。

6月底時，鳳凰網報導曾引述中國媒體人冉雄飛爆料，李鐵案最新進展是，他已移送至看守所並且正式逮捕，下一步是法院庭審。而陳戌源、杜兆才、李毓毅等前中國足協領導因涉案金額較大，可能面臨重判，且因這次的反腐風暴，中國足協幾十個中層幹部的私人護照被「統一管理」，防止有腐敗份子跑路。