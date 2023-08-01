京津冀炸雨後 中國官方示警：8月多地洪澇風險高

北京連日暴雨，災損與傷亡嚴重。圖為北京房山區暴雨過後，民眾觀看大石河上一座倒塌橋梁。（Getty Images）

大陸京津冀地區（北京 、河北、天津）近日遭遇強降雨，部分地區三天內就下了近兩年雨量，導致多地受災，但就在北京氣象台等陸續解除暴雨黃色預警信號後，大陸應急管理部2日發布訊息持續示警，經跨部門會商研判，8月大陸南北多地洪澇災害風險較高，江南北部可能出現階段性高溫 乾旱，還有一些地區地質災害風險高、森林火險等級較高。

大陸應急管理部2日發布，近日大陸國家減災委員會辦公室、應急管理部會同自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局、林草局等部門和單位召開會商會，對8月大陸全國自然災害風險形勢進行會商研判的結果。

綜合分析指出，8月，大陸南北多地洪澇災害風險較高；有2到3個颱風登陸或明顯影響；江南北部可能出現階段性高溫乾旱；福建、湖北、重慶、四川等局地地質災害風險高；西南和新疆等部分地區森林火險等級較高。

對於洪澇災害風險。分析表示，8月華北東部、東北、華南西部和南部、西南地區南部等地降水較常年同期偏多，山洪、城市內澇、農田漬澇、風雹等災害風險較高。

分析稱，8月長江上游干支流及洞庭湖、鄱陽湖水系，黃河上游，海河流域子牙河、大清河，松遼流域嫩江、松花江等部分江河可能發生超警洪水 ，淮河沂沭泗水系，太湖流域錢塘江、閩江，珠江流域西江、北江、東江及海南島諸河可能發生區域性暴雨洪水。

對於颱風災害風險，分析認為，8月大陸沿海可能出現災害性颱風風暴潮過程1到2次，災害性溫帶風暴潮過程1次，近海海域可能出現災害性海浪過程3到4次。

高溫乾旱風險方面，分析預計8月大陸將有4次高溫過程，華北南部、華東中部和北部、華中中部和北部、西南東部等地高溫熱浪風險較高。

因此，大陸應急管理部還提醒，當前正值迎峰度夏能源電力安全保供的關鍵期，大陸全國日調度發電量已三創歷史新高，最高用電負荷兩創歷史新高，能源電力安全保供複雜艱鉅，需強化供電保障。